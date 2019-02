Marató de presentacions del Festival MOT a Girona, Barcelona i Olot

Pep Berga i Carles Ribas, regidors de Cultura d'Olot i Girona. Foto: Xavier Borràs.



Presentació del Festival MOT a Girona. Foto: @girona_cat.

Presentació del Festival MOT a Barcelona. Foto: @gencat.

Carme Renedo, delegada de Cultura a Girona. Foto: Xavier Borràs.

El programa del MOT 2019



El MOT 2019 ha convidat autors nacionals i internacionals procedents dels països i territoris que limiten el Mediterrani, així com d'altres de més enllà que també escriuen amb el mateix mar com a rerefons o comparteixen una cultura comuna.



La quinzena de converses s'organitzen majoritàriament en diàlegs a dos i tres bandes sobre temes tan diversos com la identitat i el paisatge mediterranis, les llegendes i tradicions, els mites i el món clàssic, els tapies, els viatges, la cultura sarda, Bucarest com a ciutat de cultura llatina, o la realitat social de la riba Sud: immigració il·legal, islamisme radical, repressió política, etc.

Integren el programa d'aquesta edició fins a 39 autors, 9 dels quals venen del panorama literari internacional. Són: Andrea Marcolongo i els sards Michela Murgia i Marcello Fois (Italia), Ivan Jablonka (França), Ersi Sotiropulu (Grècia), Mazen Maarouf, (palestí refugiat a Reykjavík), Burhan Sonmez (Turquia), Mahi Binebine (Marroc) i Mircea Cartarescu (Romania), absència d'última hora en l'edició passada.

Representant la Catalunya mediterrània, el festival reuneix Carme Riera, Maria Carme Roca, Adrià Pujol, Cristina Masanés, Margarida Castells, Maria Àngels Vilallonga, Xavier Montoliu Pauli, Paula Santillán, Jordi Esteva, Pepa Roma, Quim Curbet, Josep Maria Fonalleras, Mita Casacuberta (comissaria del Festival MOT del2015 al2017), l'editor Daniel Álvarez Prendes, i els periodistes Anna Guitart, David Guzman i Merce Sibina. Com a fet diferenciat, el programa d'enguany compta amb una presencia destacada de poetes com Josep Piera, Míriam Cano, Joan-Elies Adell, Jaume Pont, Susanna Rafart i el mateix Manuel Forcano.

Els mallorquins Biel Mesquida, Carme Riera i Llucia Ramis, l'andalús Eduardo Mendicutti, el madrileny Javier Reverte i la basca María Belmonte completen la programació d'enguany.

A més, els dissabtes al matí tindrà lloc el ver-MOT, una trobada més distesa entre tres o quatre autors al voltant d'un vermut. A Olot, s’abordarà la poesia andalusina en català, i a Girona, la Mediterrània com invitació al viatge. Diumenge 31 de març, el Teatre Principal d'Olot acollirà, a més, l'espectacle musical Troia, de Cor de Teatre, que fusionarà els clàssics grecs de La Ilíada i L'Odissea. Completaran el MOT una trentena d'activitats culturals (xerrades, exposicions, projeccions, etc.) que s'apleguen sota el paraigua del +MOT, organitzades per entitats i associacions locals al voltant del tema vertebrador de cada edició.

Presentacio del Festival MOT als olotins a la BIblioteca Maria Vayreda. Foto: @FestivalMOT.

"I ara on anem?", ha saltat amb to faceciós el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, Carles Ribas, així que ha acabat la conferència de premsa de presentació del Festival MOT d'enguany, a la Sala Gussinyé de l'Ajuntament d'Olot. De fet, no n'hi havia per menys: des de quarts d'onze del matí ell, junt amb Pep Berga –regidor de Cultura a la capital de la Garrotxa–; Manuel Forcano, comissari del festival de literatura d'aquest 2019; la directora dels serveis territorials del Departament de Cultura a Girona, Carme Renedo; les directores a Girona i Olot, respectivment Glòria Granell i Carme Simon (que enguany ja es jubila), i tot l'equip tècnic…, han fet sengles presentacions aquest dilluns maratonià, primer a la capital del Gironès, a migdia a Barcelona –amb l'entusiasta consellera de Cultura, Laura Borràs– i a la tarda a Olot.Aquest festival literari, que arriba a la sisena edició, tindrà lloc del 28 al 31 de març a Olot i del 4 al 6 d'abril a Girona, amb una quarantena d'autors de les quatre ribes de la Mediterrània –o del Mediterrani, com diuen pels verals garrotxins–, que integren el programa de converses d'aquest 2019 i que reuneix escriptors mediterranis catalans, d'Espanya, de França, d'Itàlia, Grècia, Turquia, Marroc, Palestina i Romania, els quatre punts cardinals d'aquesta mar, especialment d'aquelles ribes que es coneixen tan poc "on hi ha escriptors que expliquen, senten, mengen…, no tant diferentment del que expliquen, mengen, senten…, els d'aquestes ribes", segons les paraules del comissari Manuel Forcano.A la presentació matinera de Girona, el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Carles Ribas ha dit que "el MOT s’ha convertit en un festival de referència que any rere any creix en expertesa i en qualitat. Per la qual cosa ha estat convidat al Festival Internacional de Literatura del Quebec com un dels festivals amb més prestigi pel que fa a la promoció de la literatura”.Per la seva banda, la consellera Borràs ha destacat des de Barcelona que les ciutats de Girona i Olot, que “són dos àmbits territorials diferents, sumant esforços, aconsegueixen multiplicar-los”. Per a l'antiga director de la Institució de les Lletres Catalanes –que va donar suport des de l'inici al MOT–, el festival “és un projecte d’èxit, tenacitat, que aconsegueix acostar la literatura al gran públic innovant, amb propostes diferents, per apropar els lectors als escriptors… És un dels nostres festivals de referència”, ha afegit.De fet, el MOT 2019 vol posar l'accent en la cultura comuna que relliga la Mediterrània, tot i que els intercanvis entre les seves quatre ribes no sempre han estat pacífics. És per això que, com reivindica el comissari, Manuel Forcano, cal recuperar la consciencia de pertànyer a una mateixa joie de vivre, a una rica tradició cultural comuna i multisecular que els autors d'abans i d'ara demostren contínuament en les seves obres. El lema d'aquesta edició, "La Mediterrània, un mar de pàgines", s'inspira en les paraules del filòsof medieval Agustí d'Hipona, que va escriure: "El món és un llibre, i aquells que no viatgen només en llegeixen una pagina".Forcano ha dit amb entusiasme a Olot que "el Mediterrani és un pont de lletres, de tradicions, de mites, d'històries..., aquest MOT ho reflectirà. Els autors deMOT 2019 pertanyes a la riba nord, a la riba sud, a la riba est i a la riba oest del Mediterrani". Un entusiasme que ha copsat Carme Renedo quan ha definit Manuel Forcano "com un rondallaire que captiva i fomenta la lectura" per l'ànima amb què descriu cadascun dels autors que vindran al festival.Aquest 2019 el MOT arriba a la 6a edició amb un públic consolidat. El festival va començar a caminar el 2014, amb una edició dedicada a la literatura fantàstica i comissariat per David Roas. El 2015, Mita Casacuberta va rellevar Roas i van pensar un MOT al voltant del tema “Escriure ciutats”. L’any següent, de nou Casacuberta va comissariar un festival dedicat a les vides escrites. El 2017, es va dedicar a la literatura que escrivia el passat, en l’últim any amb Mita Casacuberta com a comissària. Finalment, l’any passat el fil conductor va ser la literatura de compromís i de l’experiència, amb Josep Ramoneda al capdavant de les "Literatures encarnades"."Però, de moment, no tenim necessitat d'expandir-nos a més ciutats", ha dit el regidor de Cultura d'Olot, Pep, Berga, tot i que el fet d'ajuntar-hi alguna altra ciutat ha estat motiu de serioses converses entre els organitzadors del festival. "No estem tancats a propostes d'altres ciutats", per bé que el risc no el volen córrer ells, ha afegit Berga. I Manuel Forcano ha sentenciat que "als déus el complauen els nombres imparells".Vegeu el programa del Festival MOT 2019 Vegeu els autors del Festival MOT 2019 Vegeu el +MOT (actes, conferències…).I a la facècia de la pregunta de Carles Ribas, calia contestar-li, per si no hi havia prou, que "sí", que a les set del vespre la directora Carme Simon, el comissari Manuel Forcano i el regidor Pep Berga presentaven el MOT 2019 a la BIblioteca Maria Vayreda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor