Podem Tarragona, dividit: dimiteixen tres membres del Consell Ciutadà Municipal per «poca transparència»

Podem Tarragona torna a ser notícia per les seves desavinences. Segons ha pogut saber NacióTarragona, tres membres del Consell Ciutadà Municipal (CCM) van dimitir fa un mes per la gestió que està fent del partit el secretari general a la ciutat Hermán Pinedo. Les persones que han decidit fer el pas eren membres del seu equip que va presentar en la candidatura per a ser el màxim representant del partit a la ciutat.Fonts de la formació lila asseguren a aquest mitjà que els motius de la dimissió de Gonzalo Busqué, Alba Llorach i Oriol Achón es basen en el fet que Pinedo "està treballant sol, sense comptar amb el CCM" i es reuneix amb altres formacions per tancar pactes per encarar les eleccions municipals amb una llista unitària sense que la militància ni el mateix CCM n'estigui al corrent.Les mateixes fonts asseguren que des que s'ha engegat l'engranatge electoral, el secretari general actua amb molta opacitat, unilateralment, sense comunicar res ni donar cap mena d'explicació a l'òrgan de govern local, del qual "ell només n'és l'altaveu, no està autoritzat per prendre cap decisió sol". Segons membres del partit, "això trenca l'essència de Podem" i denuncien que el projecte de Pinedo no és el del partit, sinó que és "d'ambició personal".Tanmateix, les dimissions dels tres membres del partit no estan motivades per "voler ocupar cadires" sinó que "és qüestió de manca de confiança amb Pinedo". Segons les bases del partit lila, han de passar 12 mesos per poder revocar el secretari general i com que només n'han passat vuit, l'única opció de protestar és abandonar el vaixell i no seguir en l'equip Pinedo. L'altra opció és que dimiteixi la meitat del CCM més un, i llavors el partit es veuria obligat a fer que se'n fes càrrec una gestora.El secretari general no estaria assistint a cap reunió i tampoc convoca al CCM per "evitar donar informació" i això, segons els mateixos membres del partit, "és perquè alguna cosa ha d'amagar". El CCM "està parat, sense activitat" quan falten tres mesos per a les municipals.Per altra banda, les mateixes fonts afirmen que el pacte en Pinedo i En Comú Tarragona, encapçalat per Carla Aguilar, ja estaria tancat i que aquesta setmana el podrien fer públic. Si fos així, "estaríem davant d'un frau a la ciutadania i als inscrits". A més, des de dins del partit es considera que si aquest acord tira endavant sense el vistiplau del CCM "seria un fet molt greu, que l'invalidaria com a representant de Podem i com a cap de llista". A més, en cas que fossin els comuns qui encapçalessin la candidatura unitària, això no seria ben rebut entre la militància de Podem i podria afectar a la participació en actes i al suport actiu que es necessita per encarar unes eleccions.També cal recordar que en aquesta llista unitària també hi hauria membres d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) però no d'ICV.

