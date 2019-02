Mor la passatgera d’una furgoneta en una col·lisió a l’AP-7 a Altafulla

El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda un accident de trànsit mortal a l’AP-7 a Altafulla (Tarragonès). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 19.12 h. Per causes que encara s'estan investigant, un camió que transportava blocs de formigó i que circulava en sentit sud per l’autopista ha xocat contra la mitjana i ha bolcat.Segons les darreres informacions, a causa de la bolcada la càrrega del camió ha envaït el carril contrari afectant el trànsit en sentit nord. En l’accident s’han vist implicats altres vehicles, entre ells una furgoneta. A conseqüència de la topada, ha mort la passatgera davantera de la furgoneta, de 60 anys.Arran de la incidència, s’han activat set patrulles del cos dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques.Pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat el trànsit en ambdós sentits de la marxa fins que s’ha pogut obrir un carril en sentit sud. En aquests moments l’autopista encara està tallada en sentit nord.Amb aquesta víctima, són 18 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

