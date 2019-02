La Generalitat es proposa fer 20 reunions amb actors de la UE aquest 2019

El Govern es planteja fer un salt en el reconeixement de Catalunya al món i la seva acció exterior aquest 2019. Segons detalla la memòria dels programes dels pressupostos, fets públics aquest dilluns , l'objectiu de l'executiu és fer 20 reunions amb actors de l'entorn de la Unió Europea durant l'any. Un repte davant les dificultats per superar els vetos de l'Estat , a causa dels quals la quantitat de reunions d'aquest tipus fetes entre el 2015 i el 2018 van ser zero. El 2014, amb el procés català no tan avançat, es van fer 13 trobades amb aquests actors.Entre els objectius que es planteja el departament d'Acció Exterior recollits en els comptes, hi ha "impulsar el coneixement de la idiosincràsia catalana als espais internacionals rellevants", així com "iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional" o "redefinir i ampliar el marc de referència per l'acció exterior del Govern per maximitzar-ne la seva capacitat d'incidència".La conselleria d'Alfred Bosch també vol "promoure la participació d'experts acadèmics, de think tanks i polítics catalans en debats globals", "participar, fer el seguiment i defensar els interessos de Catalunya a les institucions europees" o "desplegar acords amb actors econòmics, socials i culturals prioritaris".En aquest sentit, els pressupostos també quantifiquen alguns d'aquests reptes i, en aquest sentit, preveuen obrir dues noves delegacions a l'exterior aquest 2019 -tot i els impediments del ministeri de Josep Borrell-, a més de les sis actualment existents. Igualment, intentaran fer una trentena de "contactes amb el cos diplomàtic i consular" i participar a una trentena de "conferències, cimeres i debats internacionals" -el 2017 va prendre'n part en 17-. De la mateixa manera, Bosch preveu que es publiquin 3.000 informacions sobre Catalunya en anglès, així com 2.000 vídeos d'informació catalana en anglès.Per tot això, el pressupost de relacions exteriors de la Generalitat creixerà en 7,2 milions d'euros. Malgrat tot, menys d'un 10% d'aquest increment anirà destinat a relacions exteriors, atès que el gruix de l'augment nodrirà les partides de cooperació al desenvolupament, les quals passen de 17,4 milions a 23,9 milions. En canvi, les de relacions exteriors -l'aspecte més polític- tan sols passarà de 18,8 milions a 19,5 milions. Creixerà tan sols un 3,6%, la meitat del que ho farà de mitjana la despesa dels departaments.

