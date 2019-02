Els laboristes obren la porta a un segon referèndum per evitar «un Brexit conservador nociu»

Labour to table amendment to make its credible alternative plan the UK’s Brexit negotiating position – @jeremycorbyn https://t.co/FSrX6kREgr — Labour Press Team (@labourpress) 25 de febrer de 2019

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, ha anunciat aquest dilluns que la seva formació impulsarà aquesta mateixa setmana la celebració d'un segon referèndum sobre el Brexit per evitar en última instància "un Brexit conservador nociu" si el Govern rebutja negociar amb Brussel·les una relació més propera.L'anunci es produeix després que la primera ministra britànica, Theresa May, ajornés fins al 12 de març la votació parlamentària sobre l'Acord de Retirada pactat amb Brussel·les, una mesura que l'oposició perillosa davant la proximitat del 29 de març, la data perquè es faci efectiu el Brexit."Tenim un compromís per plantejar o donar suport a una esmena a favor d'una votació pública per evitar que s'imposi al país un Brexit conservador nociu", ha afirmat Corbyn durant una reunió amb el grup parlamentari laborista.El portaveu laborista per al Brexit, Keir Starmer, ha especificat a través d'un missatge al seu compte de Twitter que "aquesta setmana el Partit Laborista sotmetrà a votació a la Cambra dels Comuns el seu pla alternatiu". "Si el Parlament rebutja el nostre pla, llavors el Partit Laborista complirà el compromís plantejat en el nostre congrés i donarà suport a una votació popular", ha explicat.La nova postura laborista inclou com a prioritària la defensa política de les seves cinc demandes per a un Brexit amb una relació més estreta entre el Regne Unit i la UE que inclou una unió duanera, harmonització amb el Mercat Únic, alineació en matèria de drets i protecció i participació en les agències de la UE relatives a seguretat, medi ambient, educació i regulació industrial.Així, Corbyn ha defensat l'"alternativa laborista" com "seriosa i creïble" perquè "anteposa l'ocupació i el nivell de vida", "podria tenir el suport de la Cambra dels Comuns i s'uniria a la gent que va votar a favor i en contra del Brexit per negociar amb la UE".Finalment, si no s'aconsegueix un nou acord més proper a la UE i tampoc la convocatòria d'un nou referèndum, Corbyn ha declarat que donaran suport al Parlament les iniciatives que siguin necessàries per impedir que hi hagi una sortida sense acord."D'una manera o altra farem tot el que puguem per evitar que no hi hagi acord i ens oposarem a un Brexit conservador nociu basat en un acord de Theresa May que ha estat aclaparadorament rebutjat" pel Parlament, ha argumentat.En la seva intervenció, Corbyn ha retret que May està "esgotant el temps de forma irresponsable per obligar els diputats a triar entre el seu acord barroer i una sortida sense acord desastrosa. No podem acceptar-ho i no ho farem".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor