Les primàries independentistes de l'ANC sumen 20.000 vots en 37 municipis

Han estat 20.000, les persones que han participat a les primàries independentistes de l'ANC, celebrades a 37 municipis catalans. Aquestes tenen per objectiu formar llistes unitàries independentistes de cara a les eleccions municipals. Una dada que han donat aquest dilluns els diferent organitzadors de la iniciativa, entre els quals l'ANC, Primàries per la República i Primàries Barcelona, l'entitat que va impulsar Jordi Gaupera, actual candidat a la capital. En roda de premsa, la seva presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha precisat que el passat dissabte es van fer primàries en 33 municipis, entre els quals Lleida, Mataró, Figueres, Tortosa o Sant Cugat del Vallès. En el seu conjunt van votar 7.010 persones. A tots aquests municipis se suma Barcelona, que va realitzar les primàries el 17 desembre , i Terrassa, Sant Just Desvern i l'Hospitalet de Llobregat, que ho van fer el passat 2 de febrer. Segons la presidenta de l'ANC, les primàries han tingut una participació "molt destacable", i han generat un nivell important d'il·lusió.Per la seva part, la portaveu de Primàries Catalunya, Anna Arqué, ha defensat que els processos de primàries han tornat a demostrar "una altra manera de fer política", i ha destacat que, als 33 municipis on es van fer primàries aquest dissabte, 17 candidats són dones: "Això ens demostra que sí que estem aconseguint una manera diferent de fer".El coordinador de Primàries per la República, Josep Maria Ximenis, ha recordat que hi ha altres municipis que han expressat la seva voluntat de sumar-se a un procés de primàries, però ha posat de relleu les prioritats. Segons ha dit, ara és moment d'elaborar els programes electorals i, per això, es posarà a disposició una eina informàtica perquè tots els ciutadans puguin fer les seves aportacions.L'ANC ha descartat, això sí, impulsar unes primàries per formar una llista unitària independentista per a les eleccions generals del 28 d'abril, com han fet per a les municipals. Malgrat que Paluzie ha considerat que seria positiu, "el calendari no acompanya massa", perquè els comicis han estat convocats amb poca antelació i un procés de primàries d'aquest tipus requereix temps.Paluzie ha explicat que l'ANC no s'ha plantejat fer aquest procés, malgrat que encara no ho ha analitzat internament. No obstant això, ha destacat que un "gran resultat de l'independentisme seria important" en aquests comicis perquè creu que es podria exercir un bloqueig en les institucions de l'Estat.

