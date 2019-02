Arxivada la querella de Garganté (CUP) contra un mosso pels fets del «banc expropiat»

El Jutjat d'Instrucció 6 de Barcelona ha arxivat la querella interposada per l'exregidor de la CUP Josep Garganté a l'Ajuntament de Barcelona contra un mosso d'esquadra membre de les Arro durant els incidents en el desallotjament del Banc Expropiat el 2016.En un comunicat aquest dilluns, el sindicat de Mossos Sap Fepol ha explicat que, durant els incidents, "col·lectius antisistema organitzats van realitzar diverses manifestacions, totes elles no comunicades, en què no van faltar els habituals insults i comentaris ofensius al cos, llançaments d'aigua i farina, així com altres objectes".També han afirmat que, durant l'actuació policial, el regidor "es va oposar a l'avanç de la línia policial, quedant-se dempeus i aturat sense moure amb la resta de manifestants", i li han acusat de tenir una actitud provocadora."Moment en què el nostre company, sempre d'acord amb els protocols, va utilitzar el bastó policial", ha concretat el sindicat, que ha informat que la querella presentada contra aquest agent va ser per un presumpte delicte de lesions i un altre d'atemptat a l'autoritat.Ha informat que el Jutjat ha considerat que "la dinàmica dels fets descrita pel propi denunciant i la que es va poder veure en els enregistraments, no hauria permès a l'agent conèixer la condició de regidor" de Garganté, pel que no és possible la comissió d'un delicte d'atemptat a l'autoritat, ha conclòs el jutge."Una de les pràctiques habituals de Garganté era la de provocar als efectius policials per generar sobre ell una càrrega d'ordre públic", ha assegurat el sindicat, que ha acusat el regidor de comportar-se així per poder interposar una denúncia d'atemptat a l'autoritat. El sindicat ha valorat molt positivament l'arxiu de les causes obertes contra el mosso i ha sostingut que "ha quedat acreditat que va actuar de manera correcta".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor