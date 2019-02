El Govern contempla invertir 32 milions d'euros aquest any per erradicar les violències masclistes

El Govern ha donat llum verda a la inversió aquest any de 32 milions d'euros per erradicar les violències masclistes. Aquesta xifra, contemplada dins de l'avantprojecte dels pressupostos del 2019 presentat aquest dimecres , preveu servir per activar les mesures incloses en el II Programa d'Intervenció Integral contra les Violències Masclistes 2019-2022, coordinat per l'Institut Català de les Dones (ICD).Aquest instrument centralitza les polítiques públiques del Govern en aquest àmbit, i incorpora les propostes dels estudis d'avaluació que l'ICD ha encarregat els darrers tres anys. També incorpora aportacions recollides en processos participatius i del Consell Nacional de Dones de Catalunya . Així, es posaran en marxa prop de 100 actuacions per actuar contra totes les formes de violències masclistes.Les actuacions s'agrupen en sis objectius estratègics que passen per fomentar la incorporació d'estratègies de prevenció des dels recursos de la xarxa i des del treball dels circuits, o en millorar la detecció i identificació de situacions de risc i d'existència de violència masclista. També es preveu desplegar, ampliar i millorar la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a totes les dones que pateixen o han patit violència masclista i dels seus fills i filles dependents, a banda de millorar l'atenció de les dones en situació de violència masclista en el moment de les denúncies i al llarg de tot el procés judicial.Altres aspectes passen per promoure la capacitació de les professionals, la creació d'eines de suport i la recerca en violència masclista i per optimitzar els mecanismes de la Xarxa d'Atenció Integral de Violència Masclista. Aquest any el Govern subratlla que dedicarà esforços especials per incrementar els serveis de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situació de violència masclista, com ara l'acolliment d'urgència, els serveis d'intervenció especialitzada, els punts de trobada, les places de curta estada o els serveis d'informació i atenció a les dones, entre d'altres.També es preveu incrementar els recursos d'habitatge. A banda, es potenciarà la formació de professionals de la xarxa, de l'àmbit de la justícia, de serveis socials o de seguretat, així com la prevenció i l'atenció entre el jovent. A més, es crearan i desenvoluparan plans i protocols d'abordatge de les violències sexuals i punts de referència territorials d'atenció integral en l'àmbit de la salut, i es farà sensibilització i formació en la comunitat educativa.Finalment, l'executiu destaca que el pressupost del 2019 previst per desenvolupar les actuacions planejades en aquest programa, de 32 milions d'euros, no inclou altres partides com l'adquisició d'habitatges destinats a dones en situació de violències masclistes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor