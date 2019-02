El Consell de Garanties Estatutàries considera inconstitucional la regulació dels vehicles VTC

Males notícies per al sector del taxi, i també per al Govern. El El Consell de garanties Estatutàries ha emès aquest dilluns un dictamen en què considera anticonstitucional el decret que regula els vehicles amb llicència VTC que va emetre l'Executiu per resoldre la darrera vaga de taxis. L'organisme argumenta que la regulació "vulnera el dret a la llibertat d'empresa" que contempla l'article 38 de la Constitució espanyola.El Consell de Garanties és un organisme consultiu, i no invalida cap de les resolucions del Govern o del Parlament sobre les quals dictamina. El dictamen, no obstant, suposa un cop a l'Executiu, que va posar punt i final a la vaga de taxis del mes passat justament amb aquest decret. La regulació també va motivar la marxa de Barcelona de les dues principals empreses del sector, Uber i Cabify.L'autoritat Catalana de la competència ja havia demanat al Parlament que no convalidés del decret. La portaveu del Govern, Elsa Artadi, ja ha advertit que el dictamen "en principi" no canvia res, i que el decret es portarà al ple del Parlament d'aquesta setmana "per a la seva convalidació"En dictamen, de fet, només considera inconstitucional un dels punts de la regulació, però és el més decisiu: el que estableix un límit mínim de 15 minuts per als vehicles VTC entre que contracten el servei i el presten -es a dir, entre que un usuari demana el vehicle a l'app corresponent i s'hi puja-. Aquesta limitació, una de les principals reivindicacions dels taxistes durant la darrera vaga, va ser considerada inacceptable per Uber i Cabify, que van anunciar que marxaven de Barcelona només uns dies després que es promulgués el decret.El text del dictamen precisa que aquesta limitació de 15 minuts "vulnera el dret a la llibertat d'empresa de l'article 38 CE atès que constitueix una restricció no raonable d'aquest, segons els principis d'adequació, de necessitat i de proporcionalitat".

