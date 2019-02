La Intersindical presenta un preavís per a la vaga feminista del 8-M

La vaga general feminista ja està escalfant motors. Després de mesos de preparatius -i arran de l'èxit de convocatòria de l'any passat-, la Intersindical-CSC ja ha presentat un primer preavís de vaga. El sindicat ho ha fet aquest dilluns, al temps que ha reclamat que la normativa laboral es revisi i apliqui perspectiva de gènere, amb l'objectiu d'aconseguir centres de treball sense discriminació. A més, ha afegit la Intersindical, la construcció d'una República catalana i feminista no serà possible "sense igualtat, no hi ha llibertat".A través d'un comunicat, el sindicat que ja va liderar la vaga del passat 21 de febrer ha denunciat que encara existeix un 25% de bretxa salarial a Catalunya -prop del 30% al sector privat i el 15% al sector públic-, i ha alertat de la bretxa horitzontal. Aquesta, ha indicat, "relega les dones als treballs menys retribuïts i reconeguts socialment, amb un sostre de vidre que impedeix la seva promoció professional".La Intersindical també ha reclamat que els convenis i les normatives que actualment regulen els permisos, les jornades laborals i els horaris garanteixin de forma efectiva la conciliació familiar, laboral i personal, i ha destacat la importància de la corresponsabilitat amb les tasques de cura, sobre les quals ha demanat un reconeixement econòmic i polític.El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha anunciat que se suma a la "vaga general feminista" que diferents col·lectius preparen per al 8 de març. A través d'un comunicat l'entitat ha subratllat la "necessitat" de fer front a un sistema "capitalista i patriarcal feroç" que redueix les dones a "mercaderies". I en aquest sentit, l'entitat ha afirmat que el sector educatiu no se n'escapa, i és escenari, també, de "violències masclistes i lgtbifòbiques".Per això, el sindicat ha exigit l'aplicació de "protocols actualitzats, segurs i efectius" a tots els centres educatius contra aquest tipus de violències per combatre la "manca de perspectiva de gènere" als plans educatius. El SEPC aposta, així, per un model "al marge" d'aquest tipus de rols que "defugi", per exemple, de la segregació de l'alumnat per sexe.

