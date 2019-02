La reacció després de provar la realitat virtual de «HoloLens 2»: «És surrealista, et fa sentir com un mag»

"He arreglat una màquina i no en sabia res, abans, de com anava!". L'Alice Bonassio, una nord-americana al Mobile World Congress, creu que les noves ulleres de Microsoft Hololens 2 permeten als usuaris sentir-se com "mags". Aquest és un dels últims gadgets tecnològics que es poden veure en aquesta edició del Mobile World Congress, i dels que han atret més curiosos.Les ulleres estan pensades, sobretot, per ajudar en l'àmbit industrial, però també permeten altres opcions com reservar una habitació d'hotel veient, a través de realitat virtual, l'espai on acabarem dormint. "Volia veure com funciona l'entorn 3D aplicat a la indústria", explica en Dani Alier, també des del Mobile. "Qualsevol persona que no hi entengui, que mai hagi vist la màquina, la pot arreglar", explica l'Alice, que diu que les ulleres intel·ligents sobreposen gràfics a la imatge real que es veu, i identifiquen "quin problema té" la màquina i què cal fer per solucionar-lo."No necessites un tècnic!", s'exclama aquesta visitant del Mobile World Congress, que assegura que tot "sembla molt real". "És molt surrealista, et fan sentir com un mag, és molt bonic", afegeix. "És un tema seriós, perquè es podrà aplicar a la indústria, però alhora és molt divertit, fer-ho", afegeix.En Dani Alier hi coincideix, i creu que aviat tothom tindrà aquest tipus de productes a casa. "Tard o d'hora ho tindrem, des de casa et podràs connectar i fer reserves d'hotel veient l'entorn, com si hi fossis físicament, però en digital", explica.Els visitants del MWC que ho volen també poden provar cotxes autònoms, de diverses marques, i també els vehicles connectats a la tecnologia 5G. La novetat d'aquest tipus de vehicles és que han arribat al nivell 4 d'autonomia, que implica que puguin funcionar sols i de manera independent, amb la possibilitat que l'ocupant del cotxe pugui agafar-ne el control si fos necessari. A més, el vehicle també es pot cridar via telèfon mòbil.És el cas, per exemple, del nou Seat Minimó, presentat aquest dilluns, i que és 100% elèctric. Per la seva banda, companyies com Uber, Tesla, General Motors, Mercedes, BMW i Ford també estan treballant en prototips d'aquesta tecnologia.A més, un dels principals atractius de la fira és poder ser un dels primers en veure algun dels nous terminals mòbils de les grans marques, com els telèfons plegables de Samsung o Huawei, el Galaxy Fold i el Huawei Mate X.Aquest any, doncs, les tendències són els terminals de tres càmeres i els plegables. És el cas, per exemple, del Samsung S10, amb dos lents frontals i tres posteriors, i que ha atret moltes mirades al MWC19. També han estat una novetat els dispositius que han apostat per la connectivitat 5G, com Huawei, Nokia o Xiaomi.Més enllà dels terminals mòbils, al MWC d'enguany també s'hi han pogut veure dispositius amb funcionalitats diverses com un braç robòtic dissenyat per SK Telecom que, a través del que anomenen "procés d'aprenentatge profund", extreu el soroll de les imatges. També és el cas del robot musical de la companyia xinesa ZTE, que està programat per tocar instruments com el piano o la bateria.

