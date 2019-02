Ericsson estendrà la tecnologia 5G a tot el món aquest 2019

El president i director general d'Ericsson, Börje Ekholm, ha anunciat que la seva companyia activarà la tecnologia 5G a tot el món durant el present exercici i ha destacat que la companyia ha segellat acords amb deu proveïdors de serveis per al desplegament de xarxes amb aquesta tecnologia als Estats Units, Europa, Àsia i Austràlia.En el marc del Mobile World Congress (MWC) de la Fira de Barcelona, ​​el directiu ha dit que la seva companyia ha arribat a acords comercials de 5G amb deu clients de serveis i ha signat altres 42 principis d'acord i no descarta més anuncis en el futur per al desplegament mundial d'aquesta tecnologia."Estem canviant realment el sistema 5G a tot el món en 2019. Els consumidors i les empreses estan esperant el 5G", segons Ekholm, i ha destacat que el 33% dels usuaris d'smartphones canviarà en un termini màxim de sis mesos a un proveïdor de serveis que es connecti a 5G. Alhora, el directiu ha destacat que aquesta tecnologia permetrà a la indústria avançar "més enllà" dels productes de consum i de l'Internet Industrial, com per exemple en robòtica mòbil o en vehicles elèctrics o autònoms."El nostre exclusiu Ericsson Spectrum Sharing és la forma més viable econòmicament per introduir el 5G a les bandes existents, aconseguint una cobertura immediata a escala nacional. Podem barrejar dinàmicament trànsit 4G i 5G en el mateix espectre", assegura.D'altra banda, el president i director general d'Ericsson ha anunciat al MWC que la seva empresa té intenció d'adquirir el negoci restant d'antenes i filtres de Kathrein per a xarxes mòbils. Així, ha assenyalat que aquesta operació permetrà ampliar les capacitats i competències de la seva companyia en el negoci d'antenes actives i passives avançades i ha afegit que la seva signatura incorporarà prop de 4.000 professionals en les àrees d'R+D, producció i vendes en més de 20 localitzacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor