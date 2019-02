Exalts càrrecs del Departament d'Empresa admeten haver adjudicat contractes a dit

L'exdirectora de serveis de la Conselleria d'Empresa i Ocupació Olga Tomàs ha reconegut aquest dilluns davant l'Audiència de Barcelona que va adjudicar a dit un contracte de prop de 50.000 euros per ordre de l'exsecretari general del departament Enric Colet l'any 2011. Segons ella, va cometre un "error" i es va "avenir" a complir l'ordre de Colet.Aquest i l'adjudicatari beneficiat, Josep Tous, han negat qualsevol tipus d'irregularitat, dient que el tipus de contracte es podia adjudicar sense concurs públic i pel procediment negociat. El cas deriva de la investigació de les ITV i els quatre acusats s'enfronten inicialment a una pena de cinc anys de presó, tot i que la Fiscalia podria rebaixar la pena per a Tomàs.L'Audiència de Barcelona jutja aquesta setmana Colet i Tomàs, i l'exnúmero 2 de la Diputació de Barcelona Josep Tous i la seva esposa per prevaricació i malversació de fons públics per haver contractat a dit una empresa d'aquest últim matrimoni per fer un pla estratègic de defensa del consumidor. La Fiscalia demana cinc anys de presó i vuit d'inhabilitació per a càrrec públic per a tots, a més d'indemnitzar el departament amb 44.840 euros. Aquesta investigació deriva de l'anomenat cas de les ITV, on Tous també va ser condemnat juntament amb l'exsecretari general de CDC Oriol Pujol.El primer en declarar ha estat Colet, que ha assegurat que va delegar totes les seves funcions en Tomàs, cosa que aquesta ha negat. Colet va ser nomenat secretari general a finals del 2010, quan Artur Mas va ser designat president de la Generalitat, i aleshores va conèixer Tous, expresident de l'Institut Català de Consum i president de la sectorial d'indústria de CDC. Un dels principals objectius del Govern de Mas era l'austeritat i reduir les despeses de la Generalitat i això incloïa reduir un 25% l'estructura d'organismes autònoms i alts càrrecs, com demanava la Unió Europea, però això xocava, segons Colet, amb les intencions de bona part dels treballadors públics.Colet va pensar que l'Agència Catalana de Consum (ACC) era un dels organismes que es podia suprimir i que fos la Generalitat qui n'assumís les competències directament. De fet, ha dit que era un organisme que rebia el 95% dels ingressos de la Generalitat i, a més, la línia d'invertir temps i diners en mediacions individuals entre consumidors i empreses no era del gust de Colet, que apostava més per atacar les causes originals de les queixes dels consumidors.Sobre el contracte concret, Colet no hi ha entrat, assegurant que era cosa de Tomàs, però sí que ha dit que ell no li va demanar res a Tous sobre la matèria. Només va dir a la directora de Serveis que convidés a Tous al procediment negociat. Aquesta, però, ha explicat que l'exsecretari general li va dir que encarregarien la feina a Tous perquè era un expert. No li va estranyar perquè pensava que es tractava d'un contracte menor, menys de 18.000 euros més IVA. Més tard, però, va passar a ser un procediment negociat, que pot arribar als 50.000 euros però requereix de tres ofertants."M'hi vaig avenir i vaig continuar la tramitació", ha explicat, i ha afegit que el propi Tous li va dir les tres empreses que participarien en el procediment negociat, i aquí ha reconegut que va ser un "error", perquè les tres empreses tenien connexions. A l'hora de signar el contracte, ho podria haver fet Colet, però va ser ella qui ho va fer per acabar tot el procediment que havia iniciat.En el cas jutjat, ha explicat que no era obligatori que el contracte s'adjudiqués per concurs públic, ja que la llei preveu excepcions en funció de l'especificitat del contracte i l'expertesa. També preveu la llei, ha dit, que l'administració pugui parlar amb els possibles adjudicataris. Així, ha explicat que quan li van demanar noms d'empreses que poguessin fer el pla estratègic de consum, ell va donar el nom de les tres que coneixia. Quan va proposar el preu a cobrar, ell va dir que serien uns 38.000 euros per les hores dedicades, però la resposta de la directora de serveis va ser de prop de 50.000.A l'inici del judici, les defenses han intentat impugnar bona part de les proves, procedents del cas Campeón i ITV, però el tribunal no ho ha admès.Segons l'escrit de la Fiscalia, el maig del 2011 l'aleshores directora de serveis d'Empresa i Ocupació, Olga Tomás, va ser "influïda de forma determinant" pel seu superior jeràrquic, el secretari general, Enric Colet, i, "amb l'ajuda imprescindible" de Josep Tous i la seva esposa, Vicenta B.A., va adjudicar un contracte de quasi 45.000 euros a l'empresa Ieconsumo Observatorio del Consumo SL, propietat del matrimoni Tous. El contracte, segons el ministeri públic, era "innecessari". Entre 2011 i 2012 el mateix departament va adjudicar a Josep Tous tres contractes menors més. A Olga Tomás la considera autora dolosa, material i directa, a Colet, autor per inducció, i a Tous i Vicenta B.A., autors com a cooperadors necessaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor