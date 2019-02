Condueix begut per la C-58, bolca el cotxe a Terrassa i agredeix als Mossos

Condueix de manera temerària per la C-58, l'intentem aturar però fuig fins que bolca a Terrassa. Dona 0,64 mg/l a l'alcoholèmia i agredeix els mossos. Detingut! pic.twitter.com/ZxU6yESQve — Mossos (@mossos) 25 de febrer de 2019

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al migdia un conductor que ha bolcat el seu cotxe a l'avinguda del Vallès de Terrassa. El vehicle policial ha detectat el cotxe a l'autopista C-58, quan conduïa de forma temerària. Segons han confirmat els Mossos a, la furgoneta de color blanc canviava de carril de manera sobtada i feia maniobres "brusques i perilloses".Davant de la situació de perill que ha generat per la resta de vehicles, la policia catalana ha seguit el cotxe i l'ha intentat aturar a la mateixa autopista, però no ha estat possible. El vehicle policial l'ha seguit fins que la furgoneta ha entrat a Terrassa per l'avinguda del Vallès on finalment ha bolcat.Els Mossos han informat que el conductor ha intentat fugir del lloc dels fets i quan els agents l'han intentat reduir s'hi ha resistit, causant ferides lleus als policies. Finalment l'han aconseguit detenir i ha donat 0,64 mg/l a la prova d'alcoholèmia, per sobre del límit màxim permès.

