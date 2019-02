Les Falles d'aquest any comptaran amb dos «punts violeta» per combatre les agressions sexuals

L'Ajuntament de València instal·larà dos "Punts violeta-Espais Segurs" per posar fre a les possibles agressions sexuals que es produeixin durant les Falles. La iniciativa, impulsada per la regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Isabel Lozano, oferirà tant informació per sensibilitzar la ciutadania com serveis d'atenció per a les possibles víctimes.Aquests "punts violeta", estaran situats a l'Estació Nord i al carrer de Caballeros, i comptaran amb la presència de dues professionals (psicòlogues, educadores, o treballadores socials) que hi treballaran de les deu de la nit fins a les quatre de la matinada. Els espais funcionaran del 15 al 19 de març, i comptaran amb un decàleg per unes festes lliures d'agressions sexuals i informació.Per altra banda, també s'està plantejant la coordinació amb diversos cossos policials i el personal sanitari per poder atendre les víctimes de manera immediata i eficaç.

