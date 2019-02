La gran manifestació del 16 de març a Madrid pel judici començarà a Atocha i acabarà a Cibeles

La gran manifestació a Madrid en contra del judici de l'1-O del 16 de març començarà a Atocha i finalitzarà a Cibeles, passant pel passeig del Prado. Així ho ha anunciat la delegació del govern espanyol a Madrid, que ja ha rebut la comunicació corresponent per part de les entitats independentistes. L'acte començarà a les 17.00 hores i preveu finalitzar a les 21.00, després dels discursos.L'acte a la capital espanyola es planteja com una de les principals protestes vinculades al judici al Tribunal Suprem, que es va iniciar el passat 12 de febrer, i en el marc d'una bateria de mobilitzacions de l'independentisme per denunciar la repressió i la vulneració de drets fonamentals. Qui primer va anunciar la manifestació a la capital espanyola va ser l'ANC, tot i que de forma molt prematura, abans que s'hagués pres la decisió definitiva i quan encara se n'estaven cuinant els detalls.La mobilització està organitzada per l'ANC i Òmnium, però pretén tenir caràcter unitari. En aquest sentit, també rep el suport de diversos partits sobiranistes i d'un ampli ventall d'entitats catalanes. De moment, però, els organitzadors no han facilitat cap previsió de participants, ni tampoc d'autobusos.L'acte té per objectiu denunciar el judici als presos polítics catalans, i criticar la "decadència" de l'estat espanyol. A banda de les entitats catalanes, la mobilització espera rebre també el suport d'associacions i plataformes d'arreu de l'estat espanyol.

