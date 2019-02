«El Bigotes» avisa: «Casado hauria de saber que encara té molta merda a la motxilla»

L'exresponsable d'Orange Market, Álvaro Pérez, també conegut com El Bigotes, ha anunciat durant la declaració en relació a la trama Taula -vinculada a la trama Gürtel-, que el president del PP estatal, Pablo Casado, hauria de saber "que encara té molta merda a la motxilla". A més, també ha afegit que l'eurodiputat popular Esteban González Pons "és un d'aquells cucs que sap mantenir-se a la poma per anys i anys" i que "encara viu de meravella".Pérez ha fet aquestes declaracions des de la presó, via videoconferència davant de la comissió de les Corts Valencianes que investiga els contractes de la Generalitat amb empreses vinculades a la trama Taula. Aquestes afirmacions, les ha fetes després que el jutge li hagi preguntat sobre l'actual eurodiputat, a les quals ha afegit que sap i ha conegut "moltes coses d'ell".González Pons va ocupar diverses conselleries durant els governs de Francisco Camps, i tot i l'onada d'escàndols que van esclatar al País Valencià amb la trama Gürtel és un dels pocs polítics del PP que s'ha mantingut indemne.

