Setmana límit per pactar la llista de JxCat al Congrés

Les enquestes internes no són favorables al PDECat, que ara té vuit escons: les projeccions els en fan perdre entre dos i tres

"Caldrà estudiar-ho", assenyala un membre de la direcció preguntat sobre una escissió en cas que Puigdemont no cedeixi sobre el format de la candidatura

Les llistes de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017 van arribar a última hora a través de l'aplicació Signal als responsables del PDECat. Les havia elaborades personalment Carles Puigdemont des de Brussel·les i el partit va decidir deixar sense efecte les primàries que havia celebrat només unes setmanes abans. Un record que plana sobre la negociació entre el PDECat i Puigdemont de cara a la candidatura de JxCat a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, per a les quals l'entorn de l'expresident pressiona per situar Jordi Sànchez com a candidat.La intenció, segons fonts de totes les ànimes postconvergents consultades per, és tancar la llista "aquesta setmana". Hi ha diferències, però, que allunyen un acord imminent: la tria dels noms i el projecte a defensar al Congrés dels Diputats. Els dos debats estan relacionats, perquè en funció de qui integri la llista es durà a terme una estratègia o una altra. "El gran aspecte a resoldre és si anem a Madrid a fer política o a bloquejar l'Estat", resumeix un membre de la direcció consultat.El pla ideal de Puigdemont és el de situar Sànchez com a candidat i acompanyar-lo de Míriam Nogueras i Eduard Pujol com a números dos i tres. El quatre, segons aquesta visió, seria per a Carles Campuzano, amb una àmplia trajectòria a CDC i veu destacada de l'ala pragmàtica del PDECat. Els sectors més contraris a l'expresident sostenen que això és "entregar" el control dels diputats a Madrid, a l'estil del que va passar al Parlament quan es va posar en marxa JxCat després de les eleccions del 21-D.Les enquestes internes no són favorables per al PDECat, que ara té vuit escons i el 2016 no va obtenir grup parlamentari propi, de manera que ha estat tota la legislatura al mixt. Les previsions més optimistes parlen de sis escons -tres per Barcelona, un per Girona, un per Lleida i un per Tarragona-, però el context és volàtil. Els resultats de fa dos anys i mig a l'àrea metropolitana van ser decebedors, i van quedar en cinquena posició, per darrere fins i tot del PP i només per sobre de Ciutadans.En tot cas, si un pres -també s'ha valorat el nom de Josep Rull- encapçala la llista barcelonina, el més probable és que sigui inhabilitat al juliol quan arribi la sentència. Això fa que el número quatre de la llista, a la pràctica, es converteixi en el número tres. Campuzano, a qui l'entorn de Puigdemont situa en aquesta posició, no descarta presentar-se a les primàries internes. Jordi Xuclà, dirigent de l'ala pragmàtica, les ha demanat en una entrevista publicada aquest dilluns al diari El Periódico El desenllaç dels pressupostos, amb la negativa als comptes de Sánchez que va desembocar en la convocatòria electoral, projecta ombres sobre quin ha de ser el missatge de campanya. Fer una crida a bloquejar les institucions espanyoles i, si cal, forçar una nova convocatòria electoral davant la incapacitat del PSOE de garantir una investidura? O avenir-se a negociar si s'està en posició de fer-ho? Sobre això hi ha discrepàncies que impacten, també, en la confecció de la candidatura. "Si som decisius, què hem de fer? I què podem dir en campanya?", remarca un dels consultats.Les negociacions les lidera David Bonvehí, president del PDECat, que és qui interlocuta amb Puigdemont. La Crida Nacional per la República, que aquesta tarda ha reunit la direcció, és partidària d'una llista unitària -impossible a hores d'ara- i consultarà els associats sobre què fer quan es constati que aquesta candidatura no hi serà. Amplis sectors de la direcció de l'antiga CDC assenyalen que, aquesta vegada, no es pot resoldre tot amb un "pacte de despatx" que invalidi o anul·li les primàries internes.El desenllaç arribarà aquesta setmana, després de trucades, missatges i reunions que poden ser presencials a Waterloo. Si la pressió de Puigdemont per situar Sànchez és forta i no cedeix, els sectors més allunyats de l'expresident no descarten una "escissió". "Caldrà estudiar-ho", sosté un membre d'aquest sector. Mai la confecció d'unes llistes havia tingut tants condicionans interns i externs en l'antiga Convergència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor