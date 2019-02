Els pressupostos del Govern preveuen 1.227 milions més en despesa social

El Govern preveu augmentar en 1.227,4 milions la despesa social en els pressupostos del 2019, respecte els últims aprovats del 2017. Així ho ha indicat el vicepresident català, Pere Aragonès, després que el consell executiu d'aquest dilluns hagi analitzat l'avantprojecte de llei dels pressupostos, el qual serà presentat aquest dimecres al Parlament. El Govern, però, s'espera a saber si tindrà prou suports per tramitar-los abans de donar llum verda definitivament al projecte de llei corresponent i descarta l'escenari d'un avançament electoral en cas de no aprovació.Segons la documentació feta pública, els comptes preveuen 532 milions més per a Salut, 473,2 milions més per a Educació i 222,2 milions més per a Treball, Afers Socials i Famílies, tres departaments que acaparen el 73,6% del total de partides. "La despesa social se situa en el nivell dels màxims històrics previs a la crisi", ha destacat Aragonès, que ha asseverat: "Recuperem el terreny perdut". El text també preveu incorporar 4.692 docents més que el 2017, 4.408 places més en el conjunt del sector públic sanitari, 773 places a l'Institut Català de la Salut, 750 noves places de Mossos d'Esquadra i 250 més de bombers.El Govern també ha assegurat que està "disposat a introduir millores en matèria fiscal" fent modificacions d'IRPF i de l'impost de successions i transmissions patrimonials. Tot i això, el vicepresident català no ha volgut avançar en quin sentit es farien els canvis, però s'ha compromès a detallar-ho dimecres al Parlament. En cas de poder-se tramitar, s'inclourien en el text durant el tràmit parlamentari.Amb la presentació d'aquest avantprojecte, el Govern vol pressionar els comuns per tal que li permetin aprovar els comptes, ja que. El vicepresident ha assegurat que "s'ha treballat els pressupostos" amb els grups que així ho han volgut, "a diferència dels del govern espanyol", així com donar-lo "a conèixer a la ciutadania perquè sigui un debat públic". "Cal preservar l'aprovació d'aquests pressupostos", ha insistit.Aragonès ha apuntat també que estarà amatent de si els grups "cedeixen davant les temptacions pròpies d'un calendari electoral apretat", tot un missatge adreçat als comuns, que es van aixecar de la taula de negociació dels comptes i que han censurat els independentistes per no haver aprovat els pressupostos generals de l'Estat. "Deixem enrere l'etapa de recuperar per dibuixar i construir el futur", ha insistit el vicepresident tot demanant als grups que siguin "responsables" i estiguin "a l'alçada".De fet, el vicepresident català ha recordat que s'han fet "deu reunions amb el grup dels comuns després d'una ronda de reunions amb tots els grups parlamentaris", però la formació d'esquerres va afirmar que rebutjaven seguir negociant i "preferien que el debat fos amb xifres públiques". Per això, ha afirmat que donen a conèixer la proposta del Govern, i ha clamat: "Hem de deixar enrere el joc i l'electoralisme, que pot ser comprensible en termes de partit però no de país".Aquest dilluns, Catalunya en Comú Podem ha exigit al Govern que expliqui com compensarà els 2.000 milions que suposadament havien d'arribar amb els pressupostos generals de l'Estat, que van ser tombats. "Els 2.000 milions venen per llei", ha reblat Aragonès, que ha explicat que és el que pertoca a Catalunya per la liquidació del sistema de finançament i deutes reconeguts. "Altra cosa és que des del govern espanyol s'intentés fer veure que eren mesures graciables. Si ho haguessin estat, la polèmica dels barons del PSOE pel relator s'hagués quedat curta", ha ironitzat Aragonès.Igualment, els pressupostos presenten un increment de l'11,2% dels ingressos no financers, fins als 25.234 milions. Pel que fa als departaments, l'augment és del 7,4%, uns 1.665 milions més, fet que converteix els pressupostos, segons Aragonès, en un projecte "ambiciós, realista i de transformació". Inclou també 80 milions més per a renda garantida de ciutadania (fins a 379 milions), 20 milions per a llars d'infants municipals, 277 milions més en matèria d'habitatge i una reducció dels costos d'accés a la universitat en els trams més baixos de renda, així com l'impuls del Pacte Nacional de la Indústria i del Pacte Nacional per la Seguretat del Coneixement.També s'incorporen 82 milions més per a programes d'ocupabilitat, 108 milions més per a recerca, 140 milions més per al cicle de l'aigua (incloent l'ATL pública) i 121 milions més per a infraestructures. Els comptes estan fets amb un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB -el marcat per l'Estat, que Aragonès ha criticat- i del deute del 32,7%. Preveuen igualment que l'any s'acabi amb un 9,7% d'atur.De la mateixa manera, el retorn del 30% de la paga extra dels funcionaris del 2013 durant aquest any està condicionat a l'aprovació de pressupostos per al 2019, tal com ja va acordar el Govern amb CCOO i UGT el desembre. El consell executiu ha ratificat també aquest dilluns aquell pacte amb els sindicats, el qual només garanteix per aquest any el retorn d'un 10% durant el primer trimestre.Segons ha destacat també Aragonès, aquests comptes contenen també una previsió pressupostària plurianual, i l'avantprojecte preveu que "la responsabilitat fiscal permet afrontar nous reptes de futur amb més sobirania financera", en referència a les peticions dels comuns i de la CUP de desobeir el topall de dèficit. De fet, destaca que la Generalitat porta dos anys complint aquest sostre.En la presentació dels comptes, el vicepresident subratlla que, aquest 2018, només el 35,2% de les exportacions catalanes es fan a Espanya i un 64,8% ja es fan fora de l'Estat, fet que limita la dependència amb el mercat espanyol. Per primer cop, els pressupostos també incorporen indicadors de benestar i progrés social de Catalunya actualitzats en aquells aspectes que depenen competencialment de la Generalitat, quant a condicions de vida i treball, habitatge, salut, medi ambient, educació, seguretat, transport, o oci i cultura.El Govern ja va avançar la setmana passada que probablement no aprovarien el projecte de llei dels pressupostos , per bé que tenien la intenció d'explicar-ne les xifres. L'executiu no volia córrer el risc -probable- de portar-los al Parlament i que allí els grups els tombessin, després del trencament de les negociacions amb els comuns . El rebuig al comptes de l'Estat i la convocatòria d'eleccions espanyoles dificultava encara més l'entesa per validar-los.Aragonès ha tornat a insistit que el Govern segueix disposat a dialogar amb el govern espanyol per explorar una sortida al conflicte polític. "Nosaltres encara estem asseguts a la taula del diàleg", ha dit Aragonès. La portaveu, Elsa Artadi, ha dubtat, però, que en plena precampanya Pedro Sánchez s'avingui a seguir explorant el diàleg. El vicepresident ha precisat que del document de la cimera de Pedralbes es desprèn que els acords polítics s'han de teixir en base a una "seguretat jurídica". El Govern entén que això implica "no subordinar-los a la interpretació restrictiva constitucional", mentre que el govern espanyol ha interpretat sempre que es tractava de cenyir-se a la Constitució. "En aquest país la gent vol decidir el seu futur i no vol que li decideixin", ha sentenciat Aragonès.

