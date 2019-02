Un soci de Miquel Roca va col·laborar en la Constitució catalana de Santiago Vidal, segons la Guàrdia Civil

Un soci del despatx d'advocats Roca Junyent, que pertany al pare de la Constitució espanyola Miquel Roca, va assessorar jurídicament en l'elaboració d'un dels esborranys de Constitució catalana que es van posar sobre la taula durant el procés català. Concretament, el que va abanderar el magistrat Santiago Vidal, suspès posteriorment com a jutge justament pel projecte de carta magna. Això és el que afirma un nou informe de la Guàrdia Civil incorporat al sumari de la causa que investiga l'organització del referèndum de l'1-O al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona.En les conclusions d'aquest document, a què ha tingut accés Europa Press, els investigadors ressalten que Santiago Vidal va ser un dels coordinadors dels treballs per a la redacció d'aquest projecte de Constitució catalana, i que una de les persones amb què va contactar per a rebre assessorament va ser Eduard Sagarra, soci del despatx Roca Junyent. El propi Sagarra explica en el seu blog personal que és "soci-fundador" del bufet.La Guàrdia Civil remarca en el seu informe que Sagarra "va intentar" oferir els seus serveis "des de l'anonimat", i que ell mateix va argumentar a Vidal en un correu electrònic que el despatx per al qual treballa "viu en part del Ministeri ", sense especificar quin.L'informe recorda que va ser Vidal qui "va coordinar el projecte unanovaconstitucio.cat" i va estar en contacte amb" altres plataformes" que també van crear les seves pròpies propostes, com Juristes per la Independència, una "sectorial" de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), segons els investigadors. En el moment de la presentació de tots els projectes de Constitució catalana, els seus impulsors ja van precisar que no estaven "legitimats" i que només eren "punts de partida".Segons l'informe, Vidal "va donar a conèixer el seu projecte de constitució a través del llibre Una constitució per a Catalunya", i en el seu equip "haurien participat un conjunt de juristes entre els quals es van trobar Matilde Aragó, Agustí Carles i Garau, Elisabeth Ferran i Planas, Jaume López, Josep Maria Miquel Porres, Eduard Sagarra, Sebastià Sardine, Silvia Ventura, Josep Maria Vilajosana i el mateix Santiago Vidal".

