Forcadell, al Suprem: «No vaig decidir cap estratègia»

Carme Forcadell, última de les acusades a declarar al judici del Suprem, ha definit el seu paper en els mesos àlgids del procés sobiranista. "No vaig participar ni vaig decidir cap estratègia", ha expressat l'expresidenta del Parlament, que ha volgut separar les seves funcions al capdavant de l'ANC de la responsabilitat a la cambra catalana. "Em vaig limitar a complir la meva tasca, de caràcter legislatiu", ha insistit, a preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, encarregada de l'interrogatori.Forcadell ha corregit puntualment la fiscal, que ha comès diversos errors en les preguntes traslladades a l'acusada. "Vaig saber que seria presidenta del Parlament una setmana abans del ple", ha detallat per acotar el seu coneixement de les decisions preses pels partits, fins i tot de les que afectaven a la seva persona. Forcadell va integrar com a independent la llista de Junts pel Sí, la coalició formada per les principals formacions independentistes a les eleccions catalanes del 2015.Pel que fa a la seva tasca parlamentària, la fiscal Madrigal ha intentat fer notar que la mesa va faltar a les seves funcions admetent iniciatives que contravenien la Constitució. Forcadell ha afirmat que la mesa només ha d'estar al cas de les formes, no del fons. "No és feina de la mesa llegir el contingut de les iniciatives", ha afirmat l'expresidenta de la cambra.Forcadell ha insistit en aquesta qüestió per defensar la seva actuació i ha recordat que els electes estan "protegits per la inviolabilitat parlamentària". L'expresidenta de la cambra catalana ha aclarit que, segons el reglament del Parlament, els únics casos en què la mesa ha d'entrar en el fons de la proposta presentada són els vinculats a iniciatives legislatives populars (ILP). I ha recordat que només s'han rebutjat dues ILP, una el 2009 i, l'altra, el 2010.L'expresidenta del Parlament s'ha volgut aturar en la confecció i treball de la comissió d'estudi del procés constituent. "No va passar absolutament res fins que la comissió va aprovar les conclusions. Es va fer tot el treball perquè no es va prohibir la comissió", ha afirmat la dirigent sobiranista. L'expresidenta de la cambra i Madrigal han discrepat sobre fins on arriben les competències de la mesa amb resolucions de les que es pugui intuir la constitucionalitat.Ha apel·lat als drets parlamentaris i la inviolabilitat parlamentària després de discutir amb la fiscal sobre si la jurisprudència havia canviat i ja no es podien admetre a tràmit segons quines iniciatives. "La mesa del Parlament no es pot convertir en un òrgan censor, perquè estaríem soscavant la democràcia", ha dit. Per ella l'únic límit ha de ser "el respecte als drets humans". Madrigal l'havia inquirit sobre si acceptaria debatre sobre la legalització de l'esclavatge.Abans de la seva declaració, Forcadell ha expressat la seva "protesta" per no poder-se expressar en català i que estigui disponible al judici la traducció simultània. "El català acaba sent sempre una llengua minoritzada. I els parlants pensem que els nostres drets són vulnerats", ha afirmat. Forcadell ha subratllat, però, que "l'espanyol és la llengua materna de molts catalans" i que per això no tenia problema en usar-la.Forcadell ha decidit respondre les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat en l'interrogatori d'aquest dimarts al Suprem, després d'haver presentat aquest mateix dimarts un recurs al Tribunal Europeu de Drets Humans per denunciar la "desproporcionalitat" de la presó preventiva. La seva intervenció se centra en el tràmit parlamentari del referèndum i la declaració d'independència del 27 d'octubre . L'advocada de l'expresidenta del Parlament, Olga Arderius, ha anat detallant en les dues primeres setmanes de judici que Forcadell no formava part de les reunions de Govern -així ho ha preguntat als exconsellers- i té previst escudar-se en la inviolabilitat parlamentària per justificar que la seva clienta hagués permès debats relacionats amb el procés i el tràmit de les lleis de desconnexió.El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha fet una defensa aferrissada de l'1 d'octubre com a exercici dels drets fonamentals i també ha rebatut el relat de la Fiscalia sobre la violència en la jornada del 20 de setembre davant la seu d'Economia. Però la intervenció més rellevant s'ha produït quan ha detallat que rectificava el que va expressar en l'interrogatori davant el jutge instructor, Pablo Llarena, de principis de gener del 2018 . Cuixart ha sostingut que la seva "prioritat" ja no és "sortir de la presó". "Quan vaig declarar davant Llarena la meva prioritat era sortir de presó, ara ja no ho és", ha subratllat el dirigent sobiranista, que s'ha expressat amb vehemència i ha fet ús d'algunes expressions col·loquials, censurades per Manuel Marchena.

