Torrent al·lega al Suprem que no pot declarar dimecres perquè hi ha ple al Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent, ha respost la notificació del Tribunal Suprem que el crida a declarar com a testimoni en el judici de l'1-O al·legant que no podrà anar-hi, perquè hi ha un ple convocat al Parlament.En la seva resposta al Suprem, Torrent inclou el calendari de plens previstos per a les pròximes setmanes, per tal de buscar una data que no coincideixi amb cap sessió. El Suprem havia citat Torrent com a segon testimoni, just després del portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà. Per tant, la seva declaració estava prevista per dimecres al matí. Aquest dimecres i dijous està convocat el ple del Parlament i també està previst que n'hi hagi la setmana que ve.El matí del dia 27, en concret estan citats - a banda de Torrent - Joan Tardà, Artur Mas, Soraya Sáenz de Santamaría en el torn de matí, i a la tarda hauria de ser el torn de Mariano Rajoy, Marta Pascal, Núria de Gispert, Eulàlia Reguant i Antonio Baños. La diligència del Suprem els dona mitja hora a cadascú.

