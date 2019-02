Els Agents Rurals denuncien fins a 7 motoristes al Collsacabra i a Maçanet de la Selva

Els Agents Rurals han fet fins a cinc denúncies a l'EIN de Maçanet de la Selva. Foto: @agentsruralscat

Un cap de setmana de bonança es tradueix, sovint, en un repte per a alguns "esportistes" que creuen que a tot arreu se'n fan, de bolets, quan plou, és a dir, que la muntanya pot esdevenir una pista esportiva on fer malbé camins, eixordar els animals i les persones i embrutar l'aire amb la seva addicció al petroli. És el que ha passat aquest cap de setmana al Collsacabra i a Maçanet de la Selva, on el Agents Rurals, sempre amatents, han fet fins a set denúncies contra motoristes per circular fora pista en sengles espais d'interès natural (EIN).De primer, a Susqueda, al Collsacabra, on han fet dues denuncies a motoristes finesos per circular per corriols, tres de trànsit per manca de documentació i una per desobediència per haver-se donat a la fuga. I, encara, el mateix dia de pau dominical, a l'EIN de Maçanet de la Selva han cursat dues denúncies a motoristes belgues per circular, també, fora de pista.Quatre ulls i dues orelles, per dir-ho d'alguna manera, no semblen suficients per estar amatents a tant de borinot al·lòcton.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor