Cuixart o la qüestió d'Estat

Jordi Cuixart ha dit sempre que al Suprem s'hi ha de sortir a l'atac, que toca ser contundent i clar perquè del procés judicial poc se'n pot esperar. De fet, fins i tot ho té escrit al pròleg de Jo acuso, el llibre sobre judicis polítics escrit per Benet Salellas, un dels seus advocats. Us en vam avançar en exclusiva el pròleg escrit pel president d'Òmnium . Si el llegiu just avui, entendreu moltes de les coses que passaran a partir de dos quarts de deu al Suprem quan declari el líder de la principal entitat cívica del país.Cuixart entén que és un judici polític i que, més enllà d'entrar a rebatre algunes de les afirmacions de la Fiscalia -cosa que han fet tots els acusats llevat d'Oriol Junqueras i Raül Romeva en el marc de la seva estratègia ofensiva-, el que cal és afermar el relat de la desobediència i la lluita pacífica per la independència i els drets civils. Ahir Òmnium, que aquest matí instal·larà pantalles davant de la seva seu per seguir la declaració, ja va començar a escalfar l'ambient.I després que declari Cuixart -responent a la Fiscalia però no a l'Advocacia de l'Estat- ho farà Carme Forcadell , que rebrà aquest matí a primera hora el suport dels presidents de la cambra, encapçalats per qui ho és ara, Roger Torrent. Forcadell no va atendre resolucions del TC. I ho va fer per facilitar el debat polític entre els diputats a la cambra. Aquesta serà la seva línia de defensa: que una presidenta del Parlament no hi és per frenar els debats, sinó per fomentar-los. Som en un judici polític . Això és una evidència, a hores d'ara. Però la Fiscalia ha d'intentar que la instrucció de Pablo Llarena, que té en la suposada violència i la rebel·lió el seu nervi, no s'ensorri. Per una qüestió de la imatge exterior d'Espanya i també perquè seria un autèntic terratrèmol polític a Madrid. Els ciutadans de l'Estat no van precisament sobrats de confiança en els seus poders públics, que han posat tota la carn a la graella de la rebel·lió. Els acusats han de provar de convertir en inversemblant l'acusació. El que vam viure els catalans aquell octubre, que va tenir molt d'empoderament popular primer i d'improvisació després, segur que ajuda els qui s'asseuen al banc dels acusats. Cuixart i Forcadell donaran nous arguments.

Aquesta setmana seré a Madrid amb Joan Serra Carné per explicar-vos, amb cròniques, comentaris al minut i àudios-anàlisis, el que donin de si les declaracions d'avui -les últimes dels acusats- i les dels testimonis. Desfilaran Torrent, Artur Mas, Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Cristóbal Montoro... Les responsabilitats polítiques del procés i el seu desenllaç quedaran a la vista. Com que serem a Madrid d'El Despertador se n'encarregarà aquesta setmana el nostre cap de Política, Oriol March.



Darrer intent pel pressupost. Dimecres a la tarda -malgrat que em temo que quedarà eclipsat per la declaració de Rajoy al Suprem- Quim Torra compareix al Parlament per presentar detalls sobre els pressupostos. El vicepresident Pere Aragonès i la consellera Elsa Artadi van comparèixer ahir després de la reunió del Govern per explicar que els comptes de 2019 acaben definitivament amb el cicle de retallades. Un intent de pressionar els comuns malgrat que saben que és difícil pel context electoral, pel no independentista als comptes de Sánchez i Iglesias i fins i tot per la situació del partit que lidera Ada Colau, ja que dos diputats del seu grup parlamentari negocien una entesa electoral amb ERC. Sobre els comptes, Sara González i Roger Tugas us en donen els detalls en aquesta informació.





Vist i llegit

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

El 30 minuts de diumenge va ser tota una exhibició de sensibilitat amb un tema, el de la pèrdua d'un fill o filla durant la gestació, que durant massa anys havia estat un tabú i que, quan l'embaràs és avançat, obliga a un part que pot deixar conseqüències psicològiques als pares. "Sense batec" és el títol de l'excel·lent documental d'amb el qual la televisió pública ens acostava nombrosos testimonis, tant de pares com d'especialistes, amb especial atenció als de la Vall d'Hebron. El podeu recuperar aquí La Cambra de Comerç ja està en campanya . Del 2 al 8 de maig, els votants -més de 400.000 potencials electors entre empreses i autònoms- triaran de forma telemàtica 40 membres del ple. A diferència d'altres vegades, aquest cop les eleccions no passaran inadvertides i s'espera una participació important. Hi ha tres candidatures fortes -les d'Enric Crous, Ramon Masià i Carles Tusquets-, i a banda es presenta també un grup de candidats que tenen el suport de l'ANC i del Cercle Català de Negocis. Serà una campanya intensa i no exempta de guerra bruta. Els caps de campanya tindran feina. Un d'ells és, que dirigeix la batalla per part de l'equip del financer Tusquets. Herrera, president de l'executiva de BCD Barcelona Centre de Disseny i expresident de l'AED (Associació Espanyola de Directius) és una figura controvertida.va ser testimoni en el cas Nóos i, sent administrador de l'empresa de disseny BPMO Edigrup, ara li recorden que va ser acusat el març del 2016 d'haver comès frau a la seguretat social a través de l'emissió de factures falses a l'Institut Nóos.Tal dia com avui de l'any 1932 les Corts republicanes aprovaven la. Ho feien dies després d'aprovar també el vot femení, que entraria en vigor a les eleccions espanyoles de 1933. El matrimoni era fins aleshores una institució sagrada i indissoluble a Espanya. La norma, que va comptar amb una ferotge oposició dels sectors conservadors i catòlics i va ser promoguda per l'esquerra, amb una insistència notable de la diputada Clara Campoamor, era considerada una de les més progressistes d'Europa. La dictadura del Franco va estroncar el règim de llibertats i no seria fins l'any 1981 que es recuperaria el dret dels homes i les dones (el matrimoni entre persones del mateix sexe no arribaria fins al 2005) a separar-se legalment.El 26 de febrer de l'any 1942, avui fa 77 anys, va néixer a Barcelona la cantant, locutora de ràdio i actriu. És una de les principals figures del moviment de la Nova Cançó, que va fer fortuna als anys 60 cantant en català temes populars o de protesta. Va seguir l'estil dels intèrprets francesos però va excel·lir en les cançons més populars. El 2007 va rebre la medalla d'honor del Parlament per l'aportació de la Nova Cançó, però no la va voler recollir perquè va considerar que el reconeixement col·lectiu els arribava tard. Us deixo amb el seu Remena Nena

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor