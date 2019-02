En estat greu un nen de 5 anys després de ser atropellat a Sabadell

Un nen de 5 anys es troba en estat greu després de ser atropellat al barri de Campoamor de Sabadell. Segons informa la Policia Municipal, els fets van passar dissabte a les 16:30 hores, a l'alçada del número 47 del carrer Reis Catòlics.El cos apunta que el nen va sortir d'entremig d'uns cotxes que hi havia aparcats i per un lloc no habilitat com a pas de vianants, quan per desgràcia passava un cotxe que no va poder frenar a temps i el va atropellar. El menut va ser traslladat a l'Hospital del Parc Taulí, on va ingressar amb pronòstic greu.Hi va intervenir una ambulància del SEM i dues unitats de Policia Municipal.

