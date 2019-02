Gabriel Rufián es postula com a cap de llista d'ERC per al 28-A

Gabriel Rufián es postula per tornar a ser el cap de llista d'ERC a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. El partit ha posat en marxa ja el procediment per confeccionar la candidatura i el diputat al Congrés ja ha mostrat la seva predisposició a encapçalar-la, segons ha avançat Catalunya Ràdio i confirmen fonts republicanes aEl fins ara portaveu del partit a la cambra espanyola, Joan Tardà, ha manifestat la seva intenció de no tornar-se a presentar. En paral·lel, els republicans estan en converses amb Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, que ja estan fent moviments al marge dels comuns, per explorar una entesa electoral. Malgrat que algunes afirmacions situen Alamany com a número dos de la llista d'ERC, fonts de Nova -el nou partit en què s'ha convertit la plataforma Sobiranistes- ho desmenteixen. Insisteixen que no es negociaran "qüestions individuals" ni "fitxatges" en llistes. "El debat és col·lectiu. Qui pensi que això va de persones concretes, s'equivoca", asseguren.La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha confirmat públicament aquest dilluns la voluntat del seu partit de teixir complicitats amb Alamany i Nuet . La primera ha deixat el grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el segon ha plantejat un debat a EUiA sobre les futures aliances electorals que contemplen els republicans i un replantejament de l'entesa amb els comuns. "No podem deixar que es perdi cap vot republicà", ha assegurat la Vilalta, que ha precisat que el tempteig és tan a curt termini tenint present les eleccions del 28-A i les municipals i europees del maig com a "mig i llarg termini".Els republicans, que han posat ja en marxa el procés per triar el seu cap de llista, han volgut deixar clar que les seves candidatures defensaran la independència encara que acabin incloent a les llistes dirigents provinents dels comuns que no són explícitament independentistes. Insisteixen que volen seguir sent "la porta d'entrada" a l'independentisme d'altres sectors i exercint un paper de "ròtula". Amb tot, ERC no aclareix si estaria disposada a presentar-se en coalició amb la plataforma d'Alamany i Nuet, una de les condicions que han posat sobre la taula de negociació , com va explicar

