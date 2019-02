Un detingut després d'una persecució de pel·lícula a la C-35

La Policia Local d'Hostalric ha detingut aquest diumenge al migdia una persona que es trobava a l'interior d'un cotxe i que conduïa de manera temerària en contra direcció i fent virolles al mig de la carretera a més d'intentar envestir el cotxe patrulla de la policia local que es va veure obligat a fer una arriscada persecució. Una segona persona que era a l'interior del vehicle ha pogut escapolir-se i hores d'ara és en recerca i captura, segons les informacions facilitades per la Policia Local d'Hostalric.Els fets van començar quan la Policia Local d'Hostalric feia un control de seguretat ciutadana i el cotxe en qüestió, en veure el control, va fer un canvi de sentit en contra direcció, posant en perill a la resta d'usuaris de la via. En aquest moment va començar una persecució durant la qual, el conductor del vehicle va circular en contra direcció per la C-35 per envestir el cotxe policial, que es va veure obligat a fer maniobres de risc per evitar una col·lisió.Tot seguit, després de perdre el control del cotxe, els dos ocupants van fugir a peu per una zona boscosa en direcció a Hostalric. Els agents d'Hostalric, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Fogars de la Selva, van començar una persecució detenint a una de les dues persones perseguides. El detingut ha passat a disposició dels Mossos d'Esquadra de Santa Coloma de Farners, acusat d'un presumpte delicte de conducció temerària, atemptat a agents de l'autoritat, resistència i desobediència greu als agents de l'autoritat. Els Mossos d'Esquadra continuen ara amb les diligències oportunes i les investigacions pertinents.Per altra banda, dissabte passat, la Policia Local d'Hostalric va detenir una persona com a presumpte autor d'un delicte de furt i un delicte de danys en una àrea comercial del municipi. Els agents van ser alertats pels responsables del mateix establiment que havia entrat una persona a la qual havien reconegut com la que havia realitzat robatoris i furts a l'establiment, la setmana anterior. La policia es va desplaçar al lloc i en l'escorcoll que es va fer a aquesta persona es van trobar diverses proves incriminatòries d'haver comés delictes en aquest centre comercial. El detingut, ha passat a disposició dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria de Santa Coloma de Farners.

