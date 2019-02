ANC i Òmnium denuncien l'actuació dels Mossos a Gurb per la vaga del 21-F

L'ANC i Òmnium d'Osona, el Lluçanès i el Ripollès han denunciat a través d'un comunicat l'actuació dels Mossos d'Esquadra a Gurb (Osona) del passat dijous 21 de febrer durant la convocatòria de vaga general . Milers de manifestants van tallar la C-25, l'Eix Transversal, a prop de la confluència amb la C-17, i la policia va carregar contra ells.En el comunicat apunten que l'actuació els recorda "la manera de reprimir violentament" de la policia espanyola durant el referèndum de l'1-O. En aquest sentit, posen de manifest que hi ha diferents formes d'actuar dels Mossos, "més permissiva en altres manifestacions, com per exemple la dels taxistes recentment".A més, demanen a la conselleria d'Interior que investigui la identitat de l'agent que va ferir un manifestant en actitud pacífica i li va provocar una fractura de ròtula i denuncien la detenció del jove de Calldetenes , "ja que hi ha dubtes raonables que fos responsable d'agredir cap agent dels mossos". Finalment, exigeixen "depuració de responsabilitats en els corresponents comandaments que ordenen aquest tipus d'actuació i el cessament del conseller Buch si no té capacitat per dur a terme aquests canvis".D'altra banda, el CDR de Vic, també en un comunicat, explica que no entenen com el dia abans de la vaga, "el partit que té des del Govern la responsabilitat d'Interior donava suport explícit a la vaga, i tot just 24 hores després ordenava als Mossos que reprimissin mentre s'exercia el dret fonamental a vaga". En aquest sentit, critiquen que el Govern imita pràctiques clàssiques de l'estat espanyol ocultant els fets i manipulant els mitjans perquè no ho denunciïn de manera transparent. "Senyors Buch i Torra no en sigueu còmplices", afegeixen.

