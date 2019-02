Continua en estat greu al Joan XXIII de Tarragona el nadó presumptament maltractat pels seus pares

El nadó presumptament maltractat pels seus pares es manté ingressat a l’UCI neonatal de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i el seu estat continua sent greu, segons fonts del centre. El menor va ser hospitalitzat el 13 de febrer per un quadre de vòmits que els pares van atribuir a una possible reacció d’un medicament. Les proves mèdiques, però, van confirmar que patia lesions compatibles amb maltractaments -una hemorràgia cerebral i altres lesions internes-. El centre va activar els protocols i els Mossos d’Esquadra van arrestar el pare i la mare del petit, que són veïns de Montblanc. Posteriorment, el jutge va enviar la parella a la presó pels delictes de lesions i violència física habitual en l’àmbit de la llar. Per la seva banda, la DGAIA va assumir la tutela del nadó, que aleshores tot just tenia un mes. Es dona el cas que els Mossos ja van investigar el pare, de 21 anys, per presumpte maltractament a un altre fill, fruit d’una relació anterior. La investigació, que es remunta al 2017, no va poder determinar si les lesions eren accidentals o provocades, i el cas va quedar arxivat. Malgrat tot, al pare li van retirar la custòdia del fill.

