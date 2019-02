VÍDEO Comissen gairebé cinc quilos de marihuana en dues plantacions a Sant Cugat

Les plantes intervingudes dins d'una de les cases ocupades Foto: Guàrdia Civil

Plantes de marihuana d'interior a la casa ocupada Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha desmantellat dues plantacions d'interior en cases ocupades de Sant Cugat del Vallès i ha comissat 4,8 quilograms de marihuana processada, 126 plantes, 386 grams d'haixix, un gram de MDMA i material per al cultiu i assecat. Tot plegat, és fruit d'una investigació engegada a finals de gener.El passat 7 de febrer, amb tota la informació recopilada, van fer quatre registres simultanis en els domicilis on sospitaven podria haver-hi cultiu i van trobar dues plantacions d'interior. Fruit d'aquesta operació van detenir una persona i hi ha nou investigades com a presumptes autors de delictes de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric.Es tracta d'una organització criminal que havia ocupat els habitatges i tenien l'aigua i la instal·lació elèctrica enganxada de la connexió de servei general de forma il·legal. Amb la qual cosa, suposava un risc per a la zona, situada en una àrea propera a terreny forestal.

