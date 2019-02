Deu coses que potser no sabies de Lorena Roldán

Lorena Roldán és una estrella ascendent a Ciutadans. La diputada per Tarragona substituirà Inés Arrimadas com a màxima dirigent de la formació al Parlament de Catalunya, així que la política de Jerez de la Frontera deixi l'escó per anar al Congrés dels Diputats. Roldán confirma així el caràcter fulgurant de la seva carrera política. Aquí teniu deu coses que potser encara no sabeu de la nova líder de Ciutadans al Parlament.Lorena Roldán, nascuda a Tarragona fa 37 anys, és filla única, fruit del matrimoni entre un pare d'origen andalús i una mare de sang asturiana.Només cinc anys ha necessitat Roldán per encimbellar-se al cim de la direcció catalana del seu partit. Va decidir afiliar-s'hi el 2014 i pocs mesos després ja entrava a l'Ajuntament de Tarragona, en les municipals del 2015. Poc després, a les catalanes del 27-S, ja va accedir al Parlament, quan anava de número 4 a la llista. En les eleccions del 21-D, ja n'era la número 2, rere Matías Alonso.Molt aviat, el seu rostre fotogènic va ocupar l'escena entre la militància tarragonina dels de Rivera. Molts militants es referien a ella com a "una Arrimadas en potència", fent comparacions contínues amb la fins ara màxima dirigent taronja a Catalunya.En el seu currículum, però, hi ha una taca que la persegueix: la seva participació en la Via Catalana del 2013 . Un fet si més no estrany en una militant unionista i pel qual s'ha cansat de donar explicacions. Roldán va justificar-se dient que l'ambient laboral -treballava a la Diputació de Tarragona- la condicionava, i que els seus caps exercien certa pressió sobre ella. El que sobta més és que la pressió arribés fins al punt de fer que es posés una barretina...Roldán no ha militat en cap altre partit que Ciutadans, però confessa que havia estat votant del PSC. Fins que va trencar amb els socialistes i per una decisió molt concreta: quan el PSC va pactar amb ERC per formar els governs tripartits.Va ser uns mesos abans de les eleccions del 21-D. En un acte al Teatre Tívoli, un escenari tan emblemàtic per Ciutadans -allí es va presentar el partit en societat el 2005-, Roldán va fer ús de la paraula en presència de Rivera. Sembla que el líder va quedar impressionat per la retòrica de la jove diputada per Tarragona. Parlar en públic. A Roldán li va costar fer-se a la idea que hauria de fer mítings abrandats i esperonar els seus. S'ha dit fins i tot que va escollir dret administratiu perquè no implicava haver d'argumentar en públic. El cert, però, és que ha aprovat aquesta assignatura.Potser per combatre la timidesa i un caràcter retingut com el que diuen que té, la diputada i ara també senadora ha adoptat un estil agressiu en la major part de les seves intervencions. Recentment, en un debat al Senat no va tenir problema per titllar el president espanyol, Pedro Sánchez, de ser un "indecent".Si el procés ha dividit les famílies, com asseguren des dels rengles unionistes, la família de Lorena Roldán deu ser un camp de mines. Els que la coneixen afirmen que té un oncle que milita a la CUP.Quan està en petits cercles de confiança, Roldán es diverteix fent imitacions de figures conegudes. Diuen que les broda, com la que a vegades ha fet de la cuinera Carme Ruscalleda. Potser la seva timidesa amaga també una ànima d'actriu.

