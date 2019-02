Atresmedia proposa un debat electoral amb la presència de Vox el 23 d'abril

Dimarts, 23 d’abril, Diada de Sant Jordi. És la data del que podria ser el primer debat a cinc fixat per a aquesta campanya electoral si els partits acaben de donar el vist i plau a la proposta que els ha fet arribar Atresmedia per confrontar candidats del PSOE, PP, Cs, Podem i també Vox, que són els que “aspiren a tenir representació parlamentària a tot el territori nacional”, segons la cadena.El debat estaria moderat per Ana Pastor i Vicente Vallés. De moment, Pablo Casado, Pablo Iglesias i Albert Rivera estudie participar-hi, com també el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que segons ha afirmat José Luís Ábalos té la intenció de no vetar cap debat. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat que hi serà “sempre que la resta de formacions hi intervinguin amb els seus candidats a la presidència”.

