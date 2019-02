Arrimadas ja fa campanya: «Rivera ha de ser president perquè torni la llibertat a Catalunya»

Inés Arrimadas ja fa campanya electoral. Després de l'acte d'ahir a Waterloo, l a que serà la cap de llista de Ciutadans al Congrés per Barcelona ha assegurat avui, després de la reunió de l'executiva del seu partit a Madrid, que "Rivera ha de ser president d'Espanya perquè torni la llibertat i la convivència a Catalunya". Cobrint d'elogis el líder màxim dels taronja, la candidata ha destacat que "Rivera és l'únic que atrau talent" en les candidatures, referint-se a la de Joan Mesquida, exdirigent del PSOE i exdirector general de la Policia com a candidat per les Illes.La candidata ha tornat a defensar la decisió d'anar a Waterloo en companyia de tot el grup parlamentari català, assegurant que "no hi ha un racó d'Europa on el separatisme ens pugui dir que no podem anar". Arrimadas ha asseverat que "mentre el govern d'Espanya negocia amb separatistes i fugits de la justícia, nosaltres continuarem revertint la propaganda separatista".Arrimadas ha volgut deixar clar en la seva compareixença que la decisió que ella encapçali la llista per Barcelona "ha rebut el suport de tot el partit", sortint així al pas de les reticències que l'aposta d'Albert Rivera va trobar dins de l'organització.

