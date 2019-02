La CUP assegura que el setge del 20-S va ser fruit d'una «persecució política»

Els exdiputats de la CUP Mireia Boya i David Fernández, a les portes de la Ciutat de la Justícia. Foto: Aida Morales

La situació viscuda el 20 de setembre del 2017 davant la seu de la CUP torna als jutjats. Ho fa després que l'Audiència de Barcelona obligués fa un mes a reobrir la causa , esmenant la decisió del jutjat d'instrucció 9 de Barcelona, que havia optat per arxivar-la , fa un any. Ara, la CUP té una nova oportunitat per demostrar que allò que els treballadors del partit, els militants i els ciutadans van viure, va ser clarament un setge policial amb l'objectiu de "perseguir políticament" els independentistes.Per aquest motiu estan imputats el cap de la Brigada Provincial d'Informació i el responsable de l'operatiu policial del Cos Nacional de Policia. A part d'ells, també han declarat com a testimonis dos policies més, així com quatre testimonis demanats pels anticapitalistes, entre els quals dos treballadors del partit, l'exdiputat David Fernàndez, i l'advocat -que va intervenir com a mediador- Àlex Solà."Van ser vuit hores d'absoluta inseguretat jurídica", ha explicat Fernàndez a les portes de la Ciutat de la Justícia, després de declarar com a testimoni. Ell, ha recordat, va ser avisat pels treballadors de la seu de la CUP, quan una desena d'encaputxats es disposaven a entrar-hi. Quan va arribar, ha relatat, va adonar-se que es tractava de membres de la Policia Nacional espanyola, amb qui va interactuar i va avisar que, si no tenien ordre judicial, no podien accedir a la seu. Ni llavors, ni tampoc durant la resta de la jornada, van rebre resposta a aquesta pregunta.Fernàndez, però, sí que els va avisar -i més tard també ho va fer Solà com a advocat mediador de la comissió de Defensa de l'ICAB- que si entraven a la seu de la CUP cometrien un "delicte greu", tot i que ha explicat que la negociació era molt difícil, per no dir impossible, ja que els diversos agents responsables anaven variant, de manera que cap membre del cos policial espanyol era un interlocutor vàlid. Els esforços de la policia per entrar, però, ha explicat l'exdiputat, van ser diversos, i fins en dues ocasions van intentar accedir a la seu: "Si no van entrar, si no van delinquir, va ser perquè els hi vam impedir, primer els advocat i després un mur humà".El fet concret que s'està instruint, però, no és l'intent d'accés al local de la CUP, que finalment no es va produir perquè els agents no van aconseguir ordre judicial. Sinó un possible delicte de coaccions greus, ja que la seu va quedar rodejada per dos cordons policials -un al carrer Marina i l'altre a Entença-, i cap dels treballadors va poder realitzar les tasques habituals previstes."Aquell acte va ser de persecució policial, ja que pretenien entrar a la turca", ha avisat Fernàndez. I això va provocar una "sensació incessant i inquietant d'inseguretat jurídica", ja des de les 12.00 del migdia, quan van aparèixer els encaputxats, i posteriorment, quan van incautar 7.200 cartells de propaganda política, no van rebre cap tipus d'explicació, ni tampoc es van justificar els cordons policials, fins passades les 20.00 del vespre. En aquell moment, ha precisat, els agents es van retirar. "Es va seguir la llei del silenci", ha denunciat l'exdiputat.L'advocat de la CUP, Benet Salellas, ha precisat que, segons l'explicació dels imputats, es van mantenir al lloc a l'espera de rebre l'ordre del jutjat. Finalment, però, i per via de la Fiscalia, se'ls va informar que les instàncies judicials estaven saturades i que, per tant, no es podia tramitar la seva petició d'ordre judicial.Els agents imputats han explicat al jutge que ells realitzaven un dispositiu de vigilància en relació a la propaganda electoral del referèndum, per tal de complir el manament de la Fiscalia. Durant el matí se'ls havia informat que la CUP havia descarregat un palet amb material de propaganda de l'1 d'octubre. Això va ser el que va propiciar l'intent d'escorcoll, tot i que sense ordre judicial.Pel que fa a les coaccions, els policies han destacat que, de fet, va ser la policia qui va ser víctima de coaccions.En la denúncia presentada el 6 d'octubre del 2017, els anticapitalistes sostenien que els agents havien desplegat una ofensiva amb detencions i registres contra els preparatius del referèndum que clarament es va extralimitar. De fet, remarcaven que la policia espanyola no havia presentat cap ordre per entrar a la seu de la CUP -on finalment no van poder accedir-, i va procedir a incautar material -fins i tot de l'interior de vehicles-, com si es tractés d'una "organització mafiosa".A més, denunciaven que l'actuació policial havia suposat un "atac a la llibertat política" per accedir al local d'una organització política "amb o sense ordre judicial", i avisaven que les organitzacions polítiques són actors "especialment blindats en un sistema democràtic". Per tot això, consideraven que es tractava d'un "atac al conjunt de la seva militància", ja que el setge policial havia durat sis hores, i cap dels agents havien ofert cap tipus d'explicacions o justificació.Ja en el seu moment, l'advocat de la CUP va denunciar que s'havien vulnerat, com a mínim, dos béns jurídics. Per una banda, la "lliure actuació dels membres de l'organització política". I per l'altra, "la incautació de material polític sense ordre judicial, sense cap acta, ni cap empara legal o jurídica" que justifiqués l'acció.En un primer moment, el jutge va arxivar la causa, ja que va considerar que els agents "es van limitar a intervenir el material propagandístic en compliment de la instrucció de la Fiscalia". Tot i això, l'Audiència de Barcelona la va reobrir en considerar que aquella jornada es podrien haver succeït fets constitutius d'un delicte de coaccions greus.A les portes del jutjat, l'exdiputada Mireia Boya ha reconegut que la CUP no té massa "esperances" que s'acabi imputant els dos responsables de l'operatiu per un delicte de coaccions, tot i que considera que, de tot això, se'n poden treure algunes conclusions. En primer lloc, ha dit, que els fets del 20-S van ser un primer acte de "desobediència civil" previ a l'1 d'octubre: "Aquell dia vam aprendre com s'havia de defensar el referèndum". I en segon lloc, que l'objectiu de la policia espanyola era, ja en aquell primer moment, el de "provocar la violència als carrers".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor