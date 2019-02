VÍDEO Detenen un veí de Terrassa per difondre vídeos sexuals sense el consentiment dels protagonistes

Dos detenidos por difundir #vídeos de carácter sexual en webs pornográficas sin el consentimiento de sus protagonistas

La Policia Nacional han detingut dos homes de Terrassa i Madrid per difondre diversos vídeos de caràcter sexual en conegudes pàgines pornogràfiques sense el consentiment dels seus protagonistes. Els arrestats tenien perfils des dels quals difonien les seqüències, que els generaven uns 2.000 euros al mes per publicitat.De fet, un d'ells tenia 57 vídeos que cada dia tenien 85.000 visites diàries. Els arrestats aconseguien les imatges durant les converses en plataformes de vídeo-xat aleatori, per aquesta raó els investigadors sospiten que hi ha centenars de víctimes que ni han denunciat els fets perquè desconeixen que van ser gravades i publicades a la xarxa.Destaca que l'home detingut a Madrid fins i tot havia penjat vídeos íntims de la seva actual parella, a més tenia molta pornografia infantil guardada en els seus dispositius. Algunes de les víctimes van ser identificades gràcies a una laboriosa investigació de la Policia Nacional i entre elles hi ha una menor d'edat que va ser alertada de l'existència d'aquests detinguts en ser identificada per un conegut.​Els agents especialitzats en ciberdelinqüència han posat a disposició dels perjudicats per fets similars el mail [email protected] Els afectats han de posar en l'assumpte "Redes 1- Operación Hunter" per denunciat els fets de manera confidencial.

