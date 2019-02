10 propostes per gaudir al màxim de la neu al Pallars Sobirà

El Pallars Sobirà ofereix una de les millor ofertes per gaudir de la neu a Catalunya amb la marca Ski Pallars . L'esquí alpí a Espot Tavascan es complementa amb els circuits d'esquí nòrdic d'aquesta darrera estació i els de Virós-Vallferrera L'esquí és una de les millors maneres de gaudir dels paisatges del Parc natural de l'Alt Pirineu i el Parc nacional d'Aigüestortes i estany de Sant Maurici. Però n'hi ha altres com les raquetes de neu, els circuits d'orientació, les màquines retrac, busseig sota el gel, els trineus i els tubbys i l'skimo, entre altres.us proposa deu activitats originals per fer al Pallars Sobirà.

