Arxiven definitivament la causa pels retuits de l'exconseller Huguet contra la secretària de l'1-O

La causa judicial contra l'exconsellet Josep Huguet, que estava acusat dels delictes i contra l'administració pública s'ha arxivat definitivament, segons ha pogut saber. Després que la Fiscalia presentés un recurs contra l'arxiu provisional , dictat pel jutjat d'instrucció 22 de Barcelona, ara l'Audiència de Barcelona ha sobresegut la causa amb caràcter definitiu.La Fiscalia l'acusava d'haver reproduït les dades personals -amb fotografia inclosa- de la secretària judicial del jutjat 13, encarregat d'investigar els preparatius de l'1-O, en una repiulada de Twitter. Per això, va recórrer la decisió del jutge d'instrucció, per uns motius que l'alt tribunal català no ha estimat.El polític manresà va declara davant el jutjat el passat 10 de gener acompanyat d'amics, familiars i membres d'Esquerra Republicana, com el primer tinent d'alcalde de Manresa, Marc Aloy. Segons va manifestar, durant la declaració va respondre totes les preguntes que li van formular Fiscalia, jutge i advocat. A la sortida, l'exconseller va assegurar que la declaració havia anat "raonablement bé".La piulada que va situar el focus de la Fiscalia sobre Huguet data del 22 de maig, poques hores després que Público.es expliqués en exclusiva que la secretària judicial del 13 és seguidora de Ciutadans i de pàgines ultres a les xarxes socials. A la publicació, hi apareixia la seva fotografia, acompanyada del text "vol mantenir l'anonimat".Huguet va detallar que no és la font primària de la imatge de la secretària i que les piulades i comparticions que la van difondre es compten per "milers" i que, en canvi, "només" l'imputaven a ell. Un dels arguments que utilitzava la Fiscalia contra Huguet és que la seva rellevància pública, com a exmembre del Govern de José Montilla, és un agreujant.El també exdiputat al Parlament amb ERC és un dels càrrecs i excàrrecs de la Generalitat que formen part de la llista de correspondència de correus electrònics de Lluís Salvador, la qual la Guàrdia Civil ha situat en el punt de mira en repetides ocasions per redactar els informes amb material i noms d'"interès per a la investigació" contra l'1-O.

