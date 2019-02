Mainat explica com trolejaria el Suprem si citessin a declarar la Trinca per l'1-O

Una de les imatges més surrealistes del judici es va viure la setmana passada. A la sala segona del Suprem, la defensa de Jordi Cuixart va posar un vídeo i va sonar, sense que cap dels membres del tribunal s'ho esperés, el Passi-ho bé de la Trinca. La situació va ser força delirant, perquè totes les parts miraven i escoltaven atentament el que apareixia en les imatges i, de fons, sonava un de les cançons més emblemàtiques del grup de Canet, dedicada en aquest cas a la comitiva judicial que escorcollava el Departament d'Economia el 20 de setembre.Josep Maria Mainat, un dels integrants de la Trinca, va explicar divendres a RAC1 com havia viscut el moment. Mig en to d'humor, mig seriosament, Mainat va dir que estava "preocupat": "Si la cançó es posa com a testimoni d'incitació a la rebel·lió, m'he d'alliberar l'agenda si em criden?", es preguntava. I, amb la seva ironia típica, avisava: "M'interessa saber si això ho cobrarem. És una reproducció pública de la cançó, per molt que sigui al Suprem". En cas d'haver d'anar a declarar, Mainat trolejaria el jutge: "Si ens citen, cantarem la cançó al Suprem".

