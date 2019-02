Torra evita fotografiar-se amb el rei i Sánchez davant del pavelló d'Espanya al Mobile

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha evitat aquest dilluns fotografiar-se al costat del rei Felip VI i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, davant del pavelló d'Espanya en l'arrencada del Mobile World Congress (MWC) La plantada de Torra a tots dos en aquesta foto s'ha produït minuts després que el president català sí que participés amb tots dos en una visita a un estand de la GSMA en el qual el monarca ha parlat amb la robot humanoide Sophia.Quan totes les autoritats es dirigien per fer-se una foto davant del pavelló d'Espanya, Torra s'ha apartat de la comitiva i ha evitat així participar en la instantània de grup. Els ministres de Ciència, Pedro Duque, i Economia, Nadia Calviño, han estat els encarregats de saludar la comitiva en arribar a aquest pavelló abans de fer la fotografia conjunta davant els mitjans, en la qual sí que hi ha participat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.Després de la visita a aquest espai, estava previst que totes les autoritats es fessin una altra foto de grup davant del pavelló que Catalunya té al Mobile, però en no comptar amb el president Torra no hi ha hagut instantània de grup davant de la instal·lació catalana.

