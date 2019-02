Xuclà (PDECat): «La Crida no ha quallat com a projecte polític»

Jordi Xuclà, diputat del PDECat al Congrés, ha considerat aquest dilluns que la Crida Nacional per la República, moviment que impulsa Carles Puigdemont i que presideix Jordi Sànchez, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) al Parlament, "no ha quallat" com a projecte polític ."L'oferta de la Crida era aglutinar tot l'independentisme i no es va complir. ERC no va voler entrar i altres expressions de l'independentisme tampoc. Han passat mesos i aquest projecte de la Crida no ha acabat quallant", ha defensat en una entrevista a El Periódico Davant d'aquest escenari, Xuclà reivindica que el PDECat no pot renunciar a presentar-se a les eleccions generals amb un projecte propi, amb les sigles de JxCat i triant els seus candidats a través d'un procés de primàries.No és partidari de repetir el sistema de configuració de llistes de les eleccions catalans de desembre de 2017 perquè allò va ser una "excepció", en al·lusió al fet que van ser unes candidatures configurades en l'últim moment amb un paper determinant de Puigdemont."Hi ha un consens en què el que convé és que l'elaboració de llistes es dugui a terme a través dels mecanismes democràtics amb mentalitat d'obertura a la societat", conclou Xuclà, que reivindica el PDeCAT com un partit amb projecte de futur.La Crida es va presentar en societat al juliol de 2018 i el gener d'aquest any es va constituir com a associació política, i Xuclà exposa que ni ell ni el president del PDECat, David Bonvehí, ni "la immensa majoria de militants" del partit s'hi han inscrit."És una dada que la direcció té present a l'hora de prendre decisions", ha conclòs Xuclà, en al·lusió a les converses que manté el partit de Bonvehí amb la Crida a l'hora de configurar les llistes.Xuclà no exclou la Crida de tenir presència en la candidatura, però demana que les relacions entre independentistes es fonamentin en la cooperació i la bona fe: "Estem condemnats a trobar la fórmula per continuar treballant junts i incorporar a altres persones".

