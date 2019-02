Congressistes del Mobile resten importància a la vaga de metro

La vaga dels treballadors del metro de Barcelona, en protesta per la gestió de Transports Metropolitans de Barcelona de la crisi de l'amiant, ha sorprès aquest dilluns alguns dels assistents del Mobile World Congress (MWC) . "De veritat? Però si en dos minuts en passa un", ha respost un congressista quan se li ha preguntat sobre l'aturada.La majoria de congressistes resten importància a les aturades i eviten el posicionament més enllà de reconèixer les "molèsties" que pot ocasionar. D'altres, de fet, ni n'estaven assabentats. "Agafarem un taxi i ja està", han explicat alguns dels congressistes."No en tenia ni idea, no ho sabia. Potser agafaré un taxi perquè no tinc altra alternativa", ha assegurat Genesis, un congressista nigerià que ha sabut que hi havia vaga quan se li ha preguntat sobre el tema després de recollir la seva acreditació a l'estand que el Mobile té al Passeig de Gràcia.Per en Flo, un congressista austríac, la solució és la mateixa: "Agafaré un taxi i ja està", ha afirmat. També ha parlat sobre l'aturada laboral, reconeixent que desconeix els motius que han dut els treballadors a la protesta: "És interessant que facin vaga només una part del dia".Tot i això, altres congressistes sí que han optat pel transport públic per arribar fins a Fira Gran Via, i considera bones les freqüències de pas dels combois: "És més respectuós amb el medi ambient i normalment és més fàcil", ha opinat Thomas, un congressista vingut des de Finlàndia, que a més a assegurat que "és molest" però que poden haver-hi motius per fer vaga, tot i que ell els desconeix. Als passadissos del metro, però, hi havia cert desconcert sobre quina línia era la més idònia per evitar transbords i arribar amb el menor temps possible.Al llarg del matí, les aturades dels treballadors del metro han obligat a l'empresa a regular l'accés a les estacions de La Sagrera i Sagrada Família , ja que la línia 5 és la que ha acumulat més aglomeracions durant la primera franja horària amb serveis mínims, principalment en aquestes estacions que fan d'enllaç amb L1, L2 i L9.El temps d'espera a la majoria de línies de metro ha estat entre sis i deu minuts, a excepció de la L11, cada 14 minuts, i la L9N i L10N on els trens han passat cada 10 o 15 minuts. El mateix es repetirà entre les 16h i les 18h d'aquest dilluns quan tornin a circular només el 50% dels trens. Entre les 22:30 i les 24 hores els serveis mínims seran el 30%.

