La «candidatura de l'ANC» sacseja el procés electoral a la Cambra

Avui en Miquel Valls, President de @cambrabcn i Pau Relat d @femcat han anat al besamans del monarca q va justificar la repressió del #1O. Estic convençut q si algú de la candidatura @assemblea i @CCatalaNegocis és el nou President d la Cambra no ho farà. Voteu tb al maig x això! — Joan Canadell (@jcanadellb) 24 de febrer de 2019

Aquest dilluns es tanca el termini de presentació de candidatures a la Cambra de Comerç de Barcelona, que viu un procés electoral molt disputat i en del qual, potser per primer cop, es desconeix serà el desenllaç. Hi ha tres candidatures que s'han presentat completes amb un candidat, encapçalades respectivament pel financer Carles Tusquets, l'empresari Enric Crous i l'advocat Ramon Masià. T usquets apareix com el candidat oficial, amb el suport del president sortint, Miquel Valls, i grans empreses com Planeta i Seat. Enric Crous (exdiretor general de Cacaolat) és l'alternativa d'un sector catalanista de l'empresariat, ben representat per la fundació FemCat. Masià és un coneixedor de l'estructura de la Cambra, on va ser cap de campanya de l'expresident Antoni Negre i del mateix Miquel Valls.Aquesta vegada, però, hi ha nous actors en joc. Una entitat de dones emprenedores, l'Associació 50 a 50, que defensa la paritat en les principals institucions econòmiques, presenta candidates al ple , tot i que la seva presidenta, Anna Mercadé, no serà candidata. I des de l'interior de l'ANC i del Cercle Català de Negocis s'ha impulsat una candidatura independentista que té com a figura destacada Joan Canadell, president de Petrolis Independents.Hi ha temor en àmbits de la Cambra per la candidatura de Canadell. Fins ara, l'elecció a la Cambra era cosa de poques persones i grans empreses ja que la participació era mínima i amb prou feines superava l'1%. Aquest cop, la introducció del vot telemàtic i la mobilització que es pugui fer des de l'ANC pot incidir en un procés en què hi ha un cens de més de 400.000 votants (de grans empreses a autònoms passant per les pimes).Joan Canadell explica aque "la candidatura de l'ANC i el Cercle Català de Negocis (CCC) presenta candidats a tots els 40 llocs en joc". Canadell es presenta per l'àmbit d'agents comercials però no es considera encara candidat a la presidència: "Primer he de ser elegit pel meu sector i entrar al ple, cosa que també han de fer Tusquets o Crous". El president de Petrolis Independents i conegut activista independentista assegura que la candidatura es presenta per "defensar el desenvolupament del país i treballar perquè l'empresariat abandoni el servilisme respecte a Espanya". Entre altres candidats amb qui forma equip hi ha l'actor Joel Joan, Albert Pont (president del CCC) i l'empresària Mònica Roca.Ahir, des del seu compte de twitter, un Canadell ja abocat a la campanya posava a caldo Miquel Valls i el nou president de la Fira per haver assistit a l'acte de rebuda del rei Felip VI.Des de la candidatura de Ramon Masià s'assegura també que porten gairebé un any treballant la base electoral i enviant equips d'activistes per diversos sectors econòmics per preparar el terreny. Afirmen que se senten molt còmodes en un escenari de gran participació perquè "som una candidatura representativa de més del 90% del cens" i valoren positivament que hagin aparegut noves candidatures.La presentació de candidatures és un pas més en un procés que culminarà en l'elecció del nou president pel plenari, segurament al llarg del mes de juny. El 7 de març es faran oficials les candidatures presentades i entre el 2 i el 8 de maig es votarà per sistema telemàtic. El sistema és enrevessat per profans. Es tracta d'una elecció indirecta en què es vota els 60 membres del ple: 40 són elegits entre els diversos candidats que es presenten pels sectors que formen la Cambra (indústria tèxtil, química, construcció, comerç i reparacions, activitats immobiliàries, etc.), 6 són designats per les organitzacions empresarials (Foment del Treball, Fepime i Pimec) i 14 per les empreses que facin una major aportació voluntària a la Cambra, a partir de 75.000 euros anuals).

