La CCMA condemna els comentaris masclistes de Toni Albà contra Arrimadas

La direcció del programa Polònia i de Minoria Absoluta manifesten que no comparteixen en absolut el contingut de la piulada de l'actor Toni Albà dirigida a Inés Arrimadas, en la tarda d’avui diumenge. (1/2) — Polònia (@poloniatv3) 24 de febrer de 2019

Els comptes dels actors i altres membres de l'equip del programa són de caire personal i només els seus titulars en són responsables. Malgrat tot, volem deixar clar que els insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen amb la nostra manera d'entendre l'humor. 2/2 — Polònia (@poloniatv3) 24 de febrer de 2019

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!) — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 23 de febrer de 2019

Al meu barri, quan algun imbècil volia fer servir "puta" com a insult, li dèiem "Si soy puta, mi coño lo disfruta". Això era als anys vuitanta i teníem menys de deu anys. Qui m'havia de dir que al 2019 encara hi hauria senyoros de quasi seixanta fent els mateixos "acudits". https://t.co/C3i3EqR5Hp — Bel Olid (@BelOlid) 24 de febrer de 2019

Quan diem que volem construir un país des d'una perspectiva progressista és també per deixar enrere això 👇🏽 https://t.co/8kaFIF8w1A — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 24 de febrer de 2019

La imaginació al poder.

No dic noms. No dic professions. I l’ Exercit de Salvació per a la Moral i el Perdó Twiteru es llença a l’atac. https://t.co/Dpcx3oBcKH — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 24 de febrer de 2019

El odio del nacionalismo no tiene límites. Este colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes, vuelve a atacarme por mis ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante.#NoNosCallarán y les ganaremos en las urnas pic.twitter.com/hzLi94GDk5 — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 24 de febrer de 2019

On dius que parlo de tu? Com ho saps que parlo de tu? I de quin insult parles? Que la teva imaginació exagerada et porti a crear relats sobre universos inventats i basats en les teves pròpies mentides, et fan desviar la teva interpretació de la realitat. https://t.co/dNjgltpMSo — TONI ALBÀ ||*||🎗 (@tonialba) 24 de febrer de 2019

Toni Albà ha protagonitzat la polèmica del cap de setmana amb una piulada masclista contra la líder de Ciutadans Inés Arrimadas. El comentari ha generat una onada d'indignació a la xarxa i TV3 ha sortit al pas de les crítiques -Albà participa al Polònia, un dels programes estrella de la cadena- desmarcant-se totalment dels comentaris masclistes de l'humorista: "Ni representen TV3 ni són mai en nom d'aquest mitjà", han dit a través d'un comunicat.Així, deixen clar que Albà no és treballador ni col·laborador de la CCMA, "sinó un actor contractat ocasionalment per empreses que treballen per a la CCMA en formats de producció associada". És per això, expliquen, que les seves piulades queden fora de l'àmbit d'aplicació del llibre d'estil de la Corporació. Amb tot, condemnen l'actitud insultant i la falta de respecte de l'humorista cap a la líder de Ciutadans, que "no s'ha de poder vincular" a l'humor o sarcasme que es faci des de cap programa de ràdio o televisió pública de Catalunya.La direcció del programa Polònia i de Minoria Absoluta manifesten que no comparteixen "en absolut" el contingut de la polèmica piulada , en la tarda d'aquest diumenge. "Els comptes dels actors i altres membres de l'equip del programa són de caire personal i només els seus titulars en són responsables. Malgrat tot, volem deixar clar que els insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen amb la nostra manera d'entendre l'humor", ha dit en un parell de tuits, que podeu veure a sota.I és que l'actor Toni Albà ha tibat aquest diumenge d'un humor clarament desafortunat i masclista. "Bon viatge a Waterloo!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam... allà estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats", ha piulat a través de Twitter. El missatge ha estat, per a molts usuaris d'aquesta xarxa social, interpretat com un missatge adreçat a Inés Arrimadas, que justament ha viatjat a Waterloo i, aquest diumenge, ha fet un acte davant de la Casa de la República. El tuit ha tingut nombroses respostes. Entre elles, diverses veus feministes han lamentat el sentit del missatge i el fons de l'insult. Bel Olid ha denunciat que s'hagi fet servir el terme "puta" com a insult, i Elisenda Alamany, per altra banda, ha reivindicat una manera diferent d'avançar cap a un canvi nacional i social: "Quan diem que volem construir un país des d'una perspectiva progressista, és també per deixar enrere això".Poc després, Albà ha justificat les seves paraules, volent deixar clar que no havia dit noms ni professions. "L'Exèrcit de Salvació per a la Moral i el Perdó Twitteru es llença a l'atac", ha criticat.I quan Arrimadas ha lamentat el to de l'insult "masclista i repugnant", l'actor li ha preguntat: "On dius que parlo de tu? Com ho saps que parlo de tu? I de quin insult parles?". Albà li ha recriminat tenir una "imaginació exagerada" que la porta a "crear relats sobre universos inventats i basats en mentides".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor