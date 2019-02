Els comuns aposten per «naturalitzar» les llistes separades al territori

"Alberto Garzón ha dit que EUiA formarà part d'En Comú Podem"

"No contemplem com a escenari anar separats enlloc", deia la responsable d'Organització de Catalunya en Comú, Susanna Segovia, el passat 18 de juny. Vuit mesos després, però, la realitat dels comuns és una altra: en ciutats importants, com Terrassa, Girona, Manresa, Cerdanyola, Sant Boi de Llobregat o Ripollet no han aconseguit unificar els actors de la confluència en una sola candidatura i es presentaran en llistes rivals, un escenari que tot apunta que s'acabarà donant també a Badalona. Donades aquestes circumstàncies, la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha apostat per "naturalitzar" que els comuns es presentin en diferents candidatures tot "respectant l'autonomia municipal"."Venim de projectes polítics diferents", ha insistit Albiach, que ha afegit que dues llistes diferenciades "poden tenir capacitat de transformació i ser guanyadores". En alguns dels municipis on es presenten en candidatures diferenciades, un sector dels comuns apadrinats pels Sobiranistes d'Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet han fet aliances amb la CUP. En altres indrets, com Terrassa, han estat ICV i EUiA les que han apostat per una llista al marge de l'oficial de Catalunya en Comú.La configuració de les candidatures municipals, ha recordat Albiach, no estan encara tancades. Amb tot, aquest procés es dona en paral·lel a la sortida d'Alamany del grup parlamentari i el debat iniciat per EUiA per replantejar la confluència amb Catalunya en Comú i obrir la negociació amb ERC. Albiach ha assegurat que ells no faran "mai" una aliança amb ERC i, sabent que Alamany està en converses amb els republicans, li exigeixen que deixi l'escó "per coherència".Pel que fa a EUiA, la dirigent ha afirmat que "Alberto Garzón ha dit que EUiA formarà part d'En Comú Podem", una afirmació feta sense que encara les bases del partit de Nuet hagin expressat el seu posicionament. Els comuns, ha insistit Albiach, seguiran defensant un projecte de país "molt clar" basat en el "blindatge de drets socials, el referèndum i la lluita contra la repressió".La política parlamentària estarà marcada aquesta setmana per les explicacions sobre els pressupostos que previsiblement donaran el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès. Els comuns han lamentat que fins ara els comptes esbossats siguin "convergents, continuistes i que no reverteixen les retallades" i han emplaçat el Govern a "moure's" i explicar com s'obtindran els ingressos per impulsar polítiques socials després d'haver votat en contra dels pressupostos generals de l'Estat. "Ens han demostrat que no governen", ha lamentat Albiach, que ha tornat a exigir que s'incloguin les deu demandes "de mínims" que els comuns van posar sobre la taula per negociar els pressupostos.

