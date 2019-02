El PSOE retreu a Rivera el «cordó sanitari» a Sánchez però li ofereix mà estesa

📌Carta de @CristinaNarbona a @Albert_Rivera:



"Su decisión de priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha no sólo es imposible de explicar; es imposible de entender viniendo de una organización que se dice a sí misma liberal y europeísta." pic.twitter.com/1mJ6FCV1TC — PSOE (@PSOE) 25 de febrer de 2019

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha fet pública aquest dilluns una carta oberta al líder de Ciutadans, Albert Rivera, on li retreu el “cordó sanitari” que aquest ha decidit imposar al PSOE. “La seva decisió de prioritzar els acords amb forces d’extrema dreta no només és impossible d’explicar; és impossible d’entendre venint d’una organització que es diu a sí mateixa liberal i europea”, escriu Narbona.Segons la presidenta del PSOE, “cap partit liberal europeu es prestaria mai a una estratègia com la que vostè sosté a Espanya” i “només des de la por es pot explicar aquesta incoherència” i la “irresponsabilitat” d’obrir la porta a l’extrema dreta.A la carta, de tres pàgines, Narbona posa com a exemple els vetos que Cs ha fet a la Mesa del Senat amb el PP a les lleis del govern de Pedro Sánchez i els contraposa a la seva “tebiesa” davant la corrupció del PP. També recorda les iniciatives socials que l’executiu espanyol ha impulsat en els últims vuit mesos i diu que “és enormement descoratjador que Ciutadans hagi abandonat aquesta senda”.“Ni tan sols el temor a perdre vots pot justificar que vostè invoqui els mateixos arguments i consignes que exhibeixen els extremistes” i que són “consignes contràries a l’esperit del consens constitucional”, sosté.Per aquest motiu recorda a Rivera que “la Constitució no es defensa a temps parcial, ni molt menys a benefici d’inventari, rebutjant uns articles i sacralitzant altres” perquè “la Constitució es defensa a tot arreu, en tota la seva integritat, amb tota la seva lletra i tot el seu esperit”.Segons Narbona “l’autèntic esperit constitucional no es construeix banalitzant termes com ‘colpisme’” en un país com Espanya amb una història repleta de cops d’Estat, i “responsables polítics com vostè haurien de fer un ús més prudent del llenguatge” .La presidenta del PSOE conclou la carta recordant a Rivera que “la desesperació mai és bona consellera en política” i “menys si ve acompanyada de cinisme i falsedats per justificar les seves preferències per l’extrema dreta”.“Tinc la certesa que molts votants i afiliats de Ciutadans no comparteixen les seves decisions recents”, diu Narbona, i “d’ells depèn que la cordura torni a imperar a una força política com la seva” que està “cridada a jugar un paper important en la recerca de solucions als desafiaments que Espanya afronta en el seu canvi d’època”.Narbona recorda a Rivera que “el PSOE manté la seva mà estesa” al servei “d’una idea d’Espanya on hi cabem tots” i que “mereix que el 28 d’abril no hi hagi espai per a les nostàlgies inventades” i una “sensatesa que avui per avui vostè sembla haver abandonat per un simple temor al que creix a la seva dreta”.

