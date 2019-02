S'enfronta a cinc anys i mig de presó per intentar violar una noia al Vendrell

Un home s'enfronta a cinc anys i mig de presó per intentar violar una noia de 26 anys que feia fúting al Vendrell. La Fiscalia demana també que no es pugui apropar a la víctima a menys de 500 metres ni comunicar-se amb ella durant un període de deu anys.A més, demana que s'apliqui a l'acusat la mesura de llibertat vigilada amb la prohibició de viure i acudir al Vendrell durant un període de set anys, i si es considera, l'expulsió del país durant deu anys, ja que el processat és d'origen romanès. En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia sol·licita una indemnització de 6.000 euros per a la víctima pels danys morals i de 310 euros per lesions ocasionades durant l'atac.Els fets van passar el 21 de desembre del 2017 en un camí paral·lel a la carretera de Sant Salvador. Segons la Fiscalia, pels volts de les cinc de la tarda l'acusat circulava en bicicleta i, en observar la noia, s'hi va apropar i es va abraonar damunt seu, agafant-la del coll, amb la intenció de fer-la caure a terra.Tot i que l'agressor va començar a forcejar amb ella, la víctima va oposar gran resistència i, finalment, va poder marxar corrents cap a la carretera, allà la va recollir un vehicle que la va dur a comissaria, on va denunciar els fets i va fer una descripció de l'agressor, que va ser detingut per una patrulla dels Mossos pocs minuts desprès en el lloc dels fets.El 23 de desembre del 2017, el jutjat de primera instància i instrucció número 7 del Vendrell va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per l'home, però el cas es jutjarà a l'Audiència Provincial de Tarragona del 27 de març.Segons el relat de la Fiscalia, l'acusat va actuar "amb intenció libidinosa i de culminar el desig de mantenir relacions sexuals completes". Va intentar abaixar-li els pantalons i va fer-li tocaments per damunt la roba. L'home també va intentar abaixar-se el seus pantalons, però no ho va poder fer davant la reacció de la víctima d'agafar-li els genitals, això va fer que l'home la deixés anar i que ella pogués escapar. En la declaració de l'acusat però va dir que no tenia "res a veure" amb cap noia i que no n'havia agredit a cap.

