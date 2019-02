FOTOS Ataquen a un mural dedicat a Forcadell i Cuixart a Sabadell

El mural pintat a Sabadell. Foto: CDR Sabadell

El mural pintat a Sabadell després de l'atac. Foto: CDR Sabadell

Sabadell es prepara per veure aquesta setmana dos dels seus veïns asseguts per comparèixer al judici del procés. Es tracta de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que, si res no es torça, declararan dimarts davant del jutge.Per fer-los costat, aquest cap de setmana la ciutat els ha dedicat un mural, justament a la cantonada de la plaça Vallès i el carrer Unió, molt a prop de la residència familiar de Forcadell. L'acció s'ha dut a terme com alè de força cap els dos líders sobiranistes, i compta amb les paraules "llibertat" i "República".No obstant, el mural no ha durat ni 24 hores, i aquest diumenge ha aparegut tot ple de pintades de rebuig. Es desconeix l'autoria de l'atac.

