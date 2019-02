La vaga al metro obliga a regular l'accés a les estacions de la Sagrera i Sagrada Família

A partir de les 7.30h s'ha regulat de manera intermitent l'accés a les estacions de La Sagrera i de Sagrada Família per seguretat a les andanes, segons ha informat TMB. I és que la línia 5 del metro i aquestes dues estacions que fan d'enllaç amb l'L1, L9 i L2 han estat les que han acumulat més aglomeracions en la primera franja horària, de 7h a 9h, amb serveis mínims del 50%.El temps d'espera a la majoria de línies de metro ha estat entre 6 i 10 minuts a excepció de la L11, cada 14 minuts, i la L9N i L10N on els trens han passat cada 10-15 minuts. El mateix es repetirà entre les 16h i les 18h d'aquest dilluns quan tornin a circular el 50% dels trens. En l'última franja horària afectada, de les 22.50h a les 24h els serveis mínims seran del 30%.Els sindicats de treballadors del Metro de Barcelona i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) no van arribar a cap acord en la reunió 'in extremis' convocada ahir diumenge. Després de més de tres hores de negociació, es manté doncs la vaga que ha començat aquest dilluns i que s'allargarà fins divendres, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress. (MWC). Els treballadors del metro protesten per la gestió de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de la crisi de l'amiant.

