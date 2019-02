Tardà diu que Felip VI «s’ha convertit en un enemic de la democràcia»

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha assegurat aquest dilluns que el rei Felip VI “s’ha convertit en un enemic de la democràcia” perquè “en comptes d’adoptar una posició d’àrbitre va avalar la repressió a Catalunya”. “Ell sabrà perquè posa en escac una institució que a més d’estar fora de la història, ni tan sols ha demanat perdó per la seva complicitat amb la dictadura”, ha sentenciat.Tardà ha fet aquestes manifestacions al Congrés dels Diputats en referència al gest del president de la Generalitat de negar la fotografia amb una encaixada de mans a Felip VI. El portaveu d’ERC a Madrid ha recordat que Felip VI no va rebre la Forcadell com a presidenta del Parlament i ha avalat l’’a por ellos’ a Catalunya. Segons Tardà, malgrat que cal tenir una actitud “de cortesia i educada” a tots els àmbits, “és evident que avui en dia la monarquia espanyola va en contra dels drets democràtics dels ciutadans de Catalunya”.Pel que fa als retrets que el PSOE ha fet aquest dilluns a Ciutadans pel seu veto a acords després del 28-A, Tardà ha lamentat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, “hagi anat a Casino a jugar-se a vermell o negre una majoria parlamentaria que ja existia”. En el millor dels casos per a les seves respectives formacions, ha destacat, “estarem on estàvem fa quinze dies”.En aquest marc ha insistit que cal obrir un “escenari de diàleg i negociació” que parteixi de “l’acceptació de la realitat” que a Catalunya “no es pot expulsar” ni independentistes ni els que no ho són del marc de diàleg.

