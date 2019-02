Les malalties minoritàries centraran «La Marató» d'aquest any

La 28a edició de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es celebrarà el diumenge 15 de desembre i estarà enfocada a les malalties minoritàries, que afecten mig milió de persones a Catalunya. La temàtica del programa solidari ha estat aprovada pel Patronat de la Fundació a proposta de la Comissió Assessora Científica a partir de les sol·licituds rebudes en l'última convocatòria de propostes de malalties, celebrada el 2017.Serà la segona vegada que aquest esdeveniment solidari dedica el seu esforç impulsor a la recerca en l'àmbit de les malalties minoritàries. Moltes d'aquestes malalties són patologies greus, cròniques o discapacitats que molt sovint no estan diagnosticades per la complexitat i el desconeixement de la seva existència.El 50% d'aquestes malalties es manifesten en el naixement i presenten un mal pronòstic: un 35% dels pacients no superen el primer any de vida i un 22% no arriba als 15 anys. A banda, un cop diagnosticats, el 40% dels pacients no disposen de tractament o en la majoria dels casos, no és el tractament adequat. Aquestes dificultats provoquen un impacte sanitari, social i econòmic molt elevat: una de cada cinc persones té dolor crònic, una de cada tres perd autonomia i una de cada dues presenta algun tipus de discapacitat motora, sensorial o intel·lectual.Segons els experts, l'objectiu principal dels recursos recaptats per La Marató 2019 és disposar de proves per fer el diagnòstic i tractaments eficients en vers aquestes malalties minoritàries i desconegudes. A més, el programa i la campanya de sensibilització prèvies permetran visibilitzar un grup molt nombrós de patologies, de baixa incidència i de gran complexitat clínica.



L'any passat l'esdeveniment va batre el record històric amb la recaptació de més de deu milions d'euros contra el càncer , i des de la primera edició l'any 1992, La Marató ha recaptat més de 185 milions d'euros i ha finançat 829 projectes de recerca que han implicat 7.500 investigadors gràcies a la solidaritat ciutadana.

